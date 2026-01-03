السبت 03 يناير 2026
خارج الحدود

نائبة الرئيس الفنزويلي تعلن سقوط قتلى في الهجوم الأمريكي

نائبة الرئيس الفنزويلي
نائبة الرئيس الفنزويلي
أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز أن الهجوم الأمريكي على الأراضي الفنزويلية أسفر عن مقتل عدد من المسؤولين والعسكريين والمدنيين.

وقالت رودريجيز في بث نقلته القناة التلفزيونية الحكومية VTV: “ندين هذا العدوان الوحشي الذي أودى بحياة مسؤولين وعسكريين وفنزويليين أبرياء”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي شن ضربات ناجحة ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي جرى اعتقاله واقتياده خارج فنزويلا.

وكانت وزارة العدل الأمريكية وجهت اتهامات لمادورو بالاتجار بالمخدرات، وعرضت مكافأة مالية كبيرة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

بعد اعتقال مادورو، تعرف على خطط ترامب المستقبلية في فنزويلا 

وألمح أمريكيون، أبرزهم الرئيس دونالد ترامب، للمرحلة المقبلة في فنزويلا، في أعقاب الإعلان عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد، اليوم السبت.

الكثير من التخطيط الجيد

وبعد الإعلان عن القبض على مادورو، قال ترامب لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن “هناك الكثير من التخطيط الجيد” في أعقاب الضربات الأمريكية على فنزويلا، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي السياق ذاته، نقل سناتور أمريكي عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه “لا توجد خطط لتنفيذ مزيد من الضربات في فنزويلا”، بعد اعتقال مادورو.

وأعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أن فنزويلا تشهد “فجرا جديدا”، بعدما أعلن ترامب إلقاء القوات الأمريكية القبض على زعيمها اليساري.

وقال لاندو على منصة “إكس”: “فجر جديد لفنزويلا! رحل الطاغية. سيواجه أخيرا العدالة عن جرائمه”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال ترامب إن الولايات المتحدة شنت ضربة عسكرية ‌على فنزويلا واعتقلت رئيسها وزوجته، ⁠الذي تم نقله جوا خارج البلاد.

ولم تقدم الولايات ‌المتحدة على ​مثل هذا التدخل المباشر في أمريكا اللاتينية، منذ غزو بنما عام 1989 لإطاحة زعيمها العسكري مانويل نوريغا.

وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال”: “نفذت الولايات المتحدة بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد ⁠فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع زوجته ونقلهما جوا خارج البلاد”.

واتهمت الولايات المتحدة مادورو بإدارة “دولة مخدرات”، وتزوير الانتخابات.

وفي المقابل اتهم مادورو، الذي خلف هوجو تشافيز في السلطة عام 2013، واشنطن بالسعي للسيطرة على احتياطيات بلاده النفطية، وهي الأكبر في العالم. 

