كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا 2025، يلتقي منتخب السنغال نظيره السودان، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

موعد مباراة السنغال والسودان

ويلتقي منتخب السنغال نظيره السودان، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والسودان، والخامسة مساء بتوقيت المغرب، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السودان والسنغال

تذاع مباراة السودان ضد السنغال، عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1"، وقناة "الجزائرية" المجانية على قمر "النايل سات"، وقناة "الرياضية المغربية".

وكان منتخب السودان تأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا بعد احتلاله المركز المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط.

أما منتخب السنغال فتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة السودان ضد السنغال مع الفائز من مباراة تونس ضد مالي بدور ربع النهائي.

مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.