مواعيد مباريات الزمالك القادمة في يناير 2026، خريطة طريق «الأبيض» في شهر الحسم

فريق الزمالك
فريق الزمالك
 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانطلاق في رحلة شاقة وطويلة مع بداية عام 2026، حيث يجد «الفارس الأبيض» نفسه أمام جدول مباريات مزدحم يغطي ثلاث بطولات مختلفة في آن واحد.

ويطمح الجهاز الفني للزمالك إلى استغلال هذا الشهر لتحقيق انطلاقة قوية تضمن له الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لكيفية إدارة ضغط المباريات.

البداية المحلية في كأس الرابطة

 يعود الزمالك للظهور يوم الأحد الموافق 11 يناير حين يلتقي بنادي زد، ليختتم مواجهات هذا الدور في البطولة يوم الخميس 15 يناير بمباراة مرتقبة أمام المصري البورسعيدي.

طموح الدوري المصري وتعديلات الجدول

عقب الفراغ من كأس الرابطة، تتحول البوصلة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن حصد النقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنادي إنبي يوم الثلاثاء 20 يناير، مع الإشارة إلى أن هذا الموعد قد يطرأ عليه بعض التعديلات من قبل رابطة الأندية

 كما يختتم الزمالك منافسات الشهر محليًا بمواجهة فريق بتروجت يوم الأربعاء 28 يناير

القمة القارية في كأس الكونفدرالية

 وفي منتصف المعارك المحلية، يبرز التحدي الأفريقي كأحد أهم محطات الفريق في يناير، حيث يضرب الزمالك موعدًا مع مواجهة مصرية خالصة على الصعيد القاري أمام نادي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك يوم الأحد 25 يناير وتمثل هذه المباراة عنق زجاجة للفريق في مسيرته نحو الحفاظ على هيبة "الأبيض" في القارة السمراء.

قائمة المواعيد بالترتيب الزمني

الأحد 11 يناير:  الزمالك ضد زد ( كأس عاصمة مصر) – الجولة السادسة - 5:00 مساء - ستاد المقاولون العرب

الخميس 15 يناير:  المصري ضد الزمالك (كأس عاصمة مصر) – الجولة السابعة والأخيرة - 8:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الثلاثاء 20 يناير:  إنبي ضد الزمالك ( الدوري المصري الممتاز) – الجولة 15 - 8:00 مساء - ستاد المقاولون العرب

الأحد 25: الزمالك ضد المصري البورسعيدي ( كأس الكونفدرالية الإفريقية – دور المجموعات – الجولة الثالثة ) 9:00 مساء - ستاد برج العرب

الأربعاء 28 يناير: الزمالك ضد بتروجت ( الدوري المصري الممتاز) – الجولة 16 - 5:00 مساء - ستاد القاهرة

الأحد 1 فبراير:  المصري البورسعيدي ضد الزمالك ( كأس الكونفدرالية الإفريقية – دور المجموعات – الجولة الرابعة ) 9:00 مساء - ستاد برج العرب

