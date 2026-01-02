ميلان يفوز على مضيفه كالياري بهدف وينتزع صدارة الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، حقق فريق ميلان الإيطالي فوزا ثمينا على مضيفه كالياري بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب كالياري، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

هدف فوز ميلان سجله رفائيل لياو في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.



تشكيل ميلان أمام كالياري

دخل فريق ميلان مباراته أمام كالياري بتشكيل مكون من:

وجاء تشكيل ميلان كالتالي: ماينان - توموري - دي وينتر - بارتيساجي - ساليميكرز - فوفانا - مودريتش - رابيو - إستوبينيان - لوفتوس تشيك - لياو

ترتيب الفريقين بعد المباراة في الدوري الإيطالي

بهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 38 ليرتقي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الوصيف برصيد 36 نقطة، فيما توقف رصيد كالياري عند 18 نقطة في المركز الـرابع عشر.

فريق كالياري، فيتو

ميلان بدون خسارة في 15 مباراة

دخل ميلان مباراة اليوم، متسلحًا بسلسلة لا هزيمة من 15 مباراة بالدوري الإيطالي، حيث فاز في 10 وتعادل في 5 مباريات، وهي أفضل سلسلة للروسونيري منذ موسم 2021-2022.

ونجح ميلان في تعويض خسارته أمام نابولي في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، بالانتصار على فيرونا بثلاثية ببطولة الدوري قربته من الصدارة بفارق نقطة عن جاره الإنتر المتصدر.

وتمكن الثلاثي مايك ماينان ولوكا مودريتش وكريستيان بوليسيتش في الارتقاء بفرق ميلان إلى وصافة الكالتشيو ومنح مدربهم ماسيميليانو أليجري الثقة رغم خسارة لقب كأس السوبر الإيطالي من الدور نصف النهائي أمام نابولي.

