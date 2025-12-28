نابولي يتخطى كريمونيزي بثنائية في الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

حقق فريق نابولي الفوز علي نظيره كريمونيزي، بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

وسجل هويلوند هدفي نادي نابولي في الدقيقتين 13 و45 من أحداث الشوط الأول.

وجاء تشكيل نابولي أمام كريمونيزي كالتالي

حراسة المرمى: فانيا ميلنكوفيتش سافيتش

خط الدفاع: أمير رحماني- جيوفاني دي لورينزو- خوان -ليوناردو سبينازولا

خط الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا- سكوت مكتوميناي- إليف إلماس

خط الهجوم: دافيد نيريس- ماتيو بوليتانو- راسموس هويلوند

ترتيب نابولي وكريمونيزي في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يحتل فريق نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34، بينما يأتي فريق كريمونيزي في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

