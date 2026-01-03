إمام عاشور لموقع كاف: لم يعد هناك منتخب ضعيف في إفريقيا وجئنا لحصد اللقب

18 حجم الخط

أشاد نجم منتخب مصر، إمام عاشور، بالمستوى الفني المتطور للكرة الإفريقية، وأكد أن جميع المنتخبات الكبيرة تضم عناصر محترفة ومدربين ذوي خبرة تجعل أي مباراة صعبة ومثيرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، المغرب 2025، مؤكدا أن التأهل الجماعي للمنتخبات العربية مثل مصر، الجزائر، المغرب، تونس والسودان، يعكس جودة المنافسة وارتفاع المستوى.

كشف لاعب نادي الأهلي المصري، في حوار حصري مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن أجواء داخل منتخب "الفراعنة" بعد التأهل للدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، المغرب 2025، مؤكدا أن المنتخب المصري يعيش حالة من التركيز استعدادا لمواجهة منتخب بنين المقبلة التي تعتبر التحدي الأهم في الوقت الحالي.

"تأهل مصر والمغرب والجزائر وتونس إلى ثمت النهائي أمر طبيعي لأنها منتخبات كبيرة"

شدّد، إمام عاشور، بالنسبة لمستقبل منتخب مصر في البطولة القارية، على جاهزية "الفراعنة" لمواجهة بنين، مؤكدًا أن الهدف هو التتويج باللقب القاري الثامن، مع توجيه رسالة شكر وامتنان للجماهير المصرية التي وصفها بأنها "اللاعب رقم واحد"، ووعد بالعمل على إسعادهم وتحقيق الكأس بإذن الله.

كيف هي الأجواء داخل مجموعة منتخبكم بينكم كلاعبين بعد التأهل للدور ثمن النهائي؟

وتابع إمام عاشور: منذ أول مباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، المغرب 2025، نلعب كل مباراة كأنها نهائي والحمد لله تأهلنا في المركز الأول ضمن مجموعتنا، على حساب منتخبات قوية مثل جنوب إفريقيا. أغلقنا هذا الملف حاليا ونركز في مباراة البنين لحساب الدور ثمن فهي الأهم في الوقت الحالي .

ماذا يمكنك القول على مستوى هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، وتأهل جميع المنتخبات العربية للدور الثاني وبروزها مثل مصر، الجزائر، المغرب وحتى تونس والسودان؟

كل المنتخبات تقدم مستويات جيدة ولم يعد هناك منتخبات ضعيفة والدليل النتائج الموجودة في دور المجموعات. الكرة في إفريقيا تتطور للأفضل، وتأهل منتخبات مثل مصر، المغرب، الجزائر وتونس لدور ثمن النهائي أمر طبيعي لأنها منتخبات كبيرة تضم مدربين ولاعبين كبار.

كيف ترى منافسكم القادم منتخب البنين، وماهي مفاتيح الفوز عليه؟

كما قلت لم يعد هناك منتخب ضعيف في إفريقيا... ولكننا جاهزون لمواجهة أي منتخب ونبحث عن تحقيق اللقب الثامن والعودة بالكأس، رغم المنافسة القوية من المنتخبات الأخرى لكننا جاهزون. ونمتلك لاعبين كبار.

ماهي الرسالة التي توجهها للجماهير المصرية؟

الجمهور المصري هو اللاعب رقم واحد... نشكرهم على المساندة والدعم دائما وإن شاء الله نسعى جاهدين لإسعادهم وتحقيق اللقب القاري.

