الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كالياري يفوز على روما بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

روما
روما
18 حجم الخط

خسر فريق روما، أمام نظيره كاليارى، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، علي  ملعب "بيت يونيبول"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى

وسجل جيانلوكا جايتانو هدف الفوز لصالح كالياري في الدقيقة 82. 

وكان محمد زكي سيلك لاعب روما بطاقة حمراء في الدقيقة 52. 

 

تشكيل روما ضد كالياري

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: إيفان نديكا، جيانلوكا مانشيني، ماريو هيرموسو، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: كواديو كونيه، بريان كريستانتي، لورينزو بيليجريني، ماتياس سولي. 

خط الهجوم: زكي شيليك، توماسو بالدانزي.

 

تشكيل كالياري ضد روما 

حراسة المرمى: إليا كابريل.

خط الدفاع: سيباستيانو لوبيرتو، رودروجيز، جابريل زابا، ادم اوبيرت.

خط الوسط: مايكل فولورونشو، أليساندرو ديولا، ميشيل ادوبو، ماركو.

خط الهجوم: باليسترا، جينارو بوريلي، سيباستيانو إسبوزيتو.

 

ترتيب روما وكالياري في الدوري الإيطالي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق روما المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بينما يتقدم كاليارى إلي  المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي كالياري روما روما ضد كالياري روما وكالياري

مواد متعلقة

الأهلي يراقب يزن النعيمات، تألق لافت وأرقام قوية تضع مهاجم الأردن على رادار الأحمر

شوط أول سلبي بين روما وكالياري في الدوري الإيطالي

برشلونة يكتسح ريال بيتيس بخماسية في الدوري الإسباني

مدافع الأهلي تحت الاختبار في كأس عاصمة مصر لحسم موقفه من الرحيل

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ريال بيتيس برباعية في الشوط الأول

إيفرتون يقسو على نوتنجهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

توروب يستقر على الظهير الأيسر لـ الأهلي في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين فالنسيا وإشبيلية في الشوط الأول

مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

برايتون يخطف تعادلا مثيرا من وست هام 1-1 في الدوري الإنجليزي

مصرع الفنان سعيد مختار على يد زوج طليقته بأكتوبر

التشكيل الرسمي لمباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب، موقف حامد حمدان والدباغ

لدي ذهب وبلغ النصاب ولا أخرج الزكاة هل عليّ ذنب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

خدمات

المزيد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لدي ذهب وبلغ النصاب ولا أخرج الزكاة هل عليّ ذنب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من الذي وصفه الله بـ«شديد القوى» في سورة النجم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads