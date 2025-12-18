الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نابولي يصعد لنهائي كأس السوبر الإيطالي بعد ثنائية بمرمى ميلان (فيديو)

فريق نابولي،فيتو
فريق نابولي،فيتو
18 حجم الخط

كأس السوبر الإيطالي، صعد فريق نابولي  لنهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الحالي 2025/ 2026، بعد الفوز على ميلان بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم بملعب الأول بارك بمدينة الرياض.

وأحرز هدف نابولي ديفيد نيريس في الدقيقة 39.

https://x.com/i/status/2001748855239401869

واحرز هويلاند الهدف الثاني لنابولي مع الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

 

وأعلن الجهازان الفنيان لفريقي  نابولي وميلان، التشكيل الرسمي للقاء الذي سيقام بعد قليل في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الحالي 2025/ 2026.

تشكيل ميلان أمام نابولي

تشكيل نابولي أمام ميلان 

وتشهد النسخة الـ38 من بطولة كأس السوبر الإيطالي مشاركة 4 فرق وهي، نابولي وإي سي ميلان وبولونيا وإنتر ميلان.

ويشارك نابولي في كأس السوبر الإيطالي بصفته بطلًا للنسخة الماضية من الدوري الإيطالي بينما يشارك فريق إنتر بصفته وصيف الدوري، فيما يشارك بولونيا بصفته بطل كأس إيطاليا وميلان كوصيف له.

ويمتلك نابولي في رصيده لقبين من كأس السوبر الإيطالي موسمي 1990 و2014، ويسعى لإضافة اللقب الثالث له في تاريخه.

ويسعى ميلان، للحفاظ على لقب كأس السوبر الإيطالي، بعدما حصده في الموسم الماضي عندما تغلب على غريمه إنتر في النهائي بنتيجة (3-2) في مباراة ماراثونية

قمة نارية على أرض السعودية

وينتظر الفائز من الفريقين المنتصر من مباراة إنتر وصيف بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وبولونيا الذي يظهر لأول مرة في كأس السوبر بعد فوزه بكأس إيطاليا الموسم الماضي والتي ستجرى مباراتهما غدا الجمعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس السوبر الإيطالي كأس السوبر مباراة نابولي وميلان موعد مباراة نابولي وميلان نابولي وميلان نابولي أمام ميلان ميلان وبولونيا

مواد متعلقة

لحظة تتويج منتخب المغرب ببطولة كأس العرب (فيديو)

نابولي يتقدم بهدف أمام ميلان بالشوط الأول في السوبر الإيطالي

تريزيجيه وصلاح الأكثر مشاركة في أمم إفريقيا من الجيل الحالي قبل نسخة 2025

شاهد، فرحة لاعبي منتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

شاهد، الأجواء بملعب الأول بارك بنصف نهائي السوبر الإيطالي

التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ونابولي بنصف نهائي السوبر الإيطالي

السوبر الايطالي، ملعب الأول بارك جاهز لمباراة نابولي وميلان (فيديو)

حكمان مصريان بمعسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026

الأكثر قراءة

شاهد، فرحة لاعبي منتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

إدارة الباراشوت، حلمي طولان يهاجم أحمد دياب بعد الخروج من كأس العرب

مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم محمد زهران في دائرة المطرية

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

فيفا يعلن صاحب المركز الثالث في كأس العرب 2025

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

كاترين تسجل صفر مئوية، درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

نهائي كأس العرب، علوان يسجل هدف الأردن الثاني في مرمى المغرب

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع صوت الحمار في منام العزباء وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

مفتي الجمهورية يوضح فضل اتباع الجنائز عند نزول المطر

هل يأثم من لم يتزوج؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads