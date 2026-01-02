الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين كالياري وميلان في الشوط الأول

ميلان الإيطالي، فيتو
ميلان الإيطالي، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة كالياري ضد ميلان بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب كالياري.

تشكيل ميلان أمام كالياري

دخل فريق ميلان مباراته أمام كالياري بتشكيل مكون من:

وجاء تشكيل ميلان كالتالي: ماينان - توموري - دي وينتر - بارتيساجي - ساليميكرز - فوفانا - مودريتش - رابيو - إستوبينيان - لوفتوس تشيك - لياو

كالياري ضد ميلان في الدوري الإيطالي

يحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة خلفًا للإنتر المتصدر برصيد 36 نقطة، فيما يأتي كالياري بالمركز الـ 14 وفي رصيده 18 نقطة.

يستهدف إي سي ميلان العودة بالثلاث نقاط من ملعب كالياري، لخطف صدارة مؤقتة للدوري الإيطالي وتخطي جاره الإنتر، الذي سيواجه بولونيا في نفس الجولة يوم الأحد المقبل.

فريق كالياري، فيتو
فريق كالياري، فيتو

ميلان بدون خسارة في 15 مباراة

دخل ميلان مباراة اليوم، متسلحًا بسلسلة لا هزيمة من 15 مباراة بالدوري الإيطالي، حيث فاز في 10 وتعادل في 5 مباريات، وهي أفضل سلسلة منذ موسم 2021-2022.

ونجح ميلان في تعويض خسارته أمام نابولي في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، بالانتصار على فيرونا بثلاثية ببطولة الدوري قربته من الصدارة بفارق نقطة عن جاره الإنتر المتصدر.

وتمكن الثلاثي مايك ماينان ولوكا مودريتش وكريستيان بوليسيتش في الارتقاء بفرق ميلان إلى وصافة الكالتشيو ومنح مدربهم ماسيميليانو أليجري الثقة رغم خسارة لقب كأس السوبر الإيطالي من الدور نصف النهائي أمام نابولي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي كالياري ميلان كالياري ضد ميلان مودريتش ماسيميليانو اليجري

مواد متعلقة

روما يفوز على جنوى بثلاثية في الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة روما ضد جنوي

إنتر ميلان يتخطى أتالانتا بهدف ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

كالياري يفوز على روما بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

نتيجة حلقة اليوم من برنامج "دولة التلاوة"، مفاجأة بخروج هذا المتسابق (فيديو)

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين كالياري وميلان في الشوط الأول

المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات يناير 2026 للعاملين بالدولة

ياسيد الكونين جئتك قاصدًا، ابتهال مميز بصوت متسابقي الحلقة 15 بـ "دولة التلاوة" (فيديو)

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

قراءة تهز القلوب، مواجهة بين القلاجي ومهنا بدولة التلاوة وتعليق خاص من المفتي (فيديو)

بحضور مفتي الجمهورية، بدء الحلقة الـ 15 من دولة التلاوة (بث مباشر)

وزارة الدفاع الإماراتية تصدر بيانا جديدا بشأن عناصرها الموجودة في اليمن

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية غرق شخص في المنام وعلاقته بكثرة الخلافات الزوجية

ياسيد الكونين جئتك قاصدًا، ابتهال مميز بصوت متسابقي الحلقة 15 بـ "دولة التلاوة" (فيديو)

قراءة تهز القلوب، مواجهة بين القلاجي ومهنا بدولة التلاوة وتعليق خاص من المفتي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads