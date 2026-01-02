الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين كالياري وميلان في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة كالياري ضد ميلان بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب كالياري.

تشكيل ميلان أمام كالياري

دخل فريق ميلان مباراته أمام كالياري بتشكيل مكون من:

وجاء تشكيل ميلان كالتالي: ماينان - توموري - دي وينتر - بارتيساجي - ساليميكرز - فوفانا - مودريتش - رابيو - إستوبينيان - لوفتوس تشيك - لياو

كالياري ضد ميلان في الدوري الإيطالي

يحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة خلفًا للإنتر المتصدر برصيد 36 نقطة، فيما يأتي كالياري بالمركز الـ 14 وفي رصيده 18 نقطة.

يستهدف إي سي ميلان العودة بالثلاث نقاط من ملعب كالياري، لخطف صدارة مؤقتة للدوري الإيطالي وتخطي جاره الإنتر، الذي سيواجه بولونيا في نفس الجولة يوم الأحد المقبل.

فريق كالياري، فيتو

ميلان بدون خسارة في 15 مباراة

دخل ميلان مباراة اليوم، متسلحًا بسلسلة لا هزيمة من 15 مباراة بالدوري الإيطالي، حيث فاز في 10 وتعادل في 5 مباريات، وهي أفضل سلسلة منذ موسم 2021-2022.

ونجح ميلان في تعويض خسارته أمام نابولي في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، بالانتصار على فيرونا بثلاثية ببطولة الدوري قربته من الصدارة بفارق نقطة عن جاره الإنتر المتصدر.

وتمكن الثلاثي مايك ماينان ولوكا مودريتش وكريستيان بوليسيتش في الارتقاء بفرق ميلان إلى وصافة الكالتشيو ومنح مدربهم ماسيميليانو أليجري الثقة رغم خسارة لقب كأس السوبر الإيطالي من الدور نصف النهائي أمام نابولي.

