رياضة

يوفنتوس يخطف فوزا غاليا من روما بنتيجة 2-1 في الدوري الإيطالي

يوفنتوس
يوفنتوس
فاز فريق يوفنتوس علي ضيفه روما بهدفين مقابل هدف على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو من اللقاء الذي جمعهما بالجولة 16 من الدوري الإيطالي.

اهداف مباراة يوفنتوس وروما

تقدم فريق يوفنتوس بهدف في الدقيقة 44 من اللقاء عن طريق اللاعب كونسيساو واحرز الهدف الثاني لويس اوبندا في الدقيقة 70

اما هدف روما فجاء عن طريق توماسو بالدانزي في الدقيقة 76

ترتيب يوفنتوس وروما

ويحتل روما المركز الرابع فى جدول الدورى الإيطالى برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الخامس برصيد 29 نقطة، فيما يتصدر الترتيب إنتر ميلان برصيد 33 نقطة.

 

تشكيل يوفنتوس ضد روما


دي جريجوريو؛ كالولو، بريمر، كيلي؛ ماكيني، لوكاتيلي، تورام، كامبياسو؛ كونسيساو، يلدز؛ أوبندا


تشكيل روما ضد يوفنتوس


سفيلار، مانشيني، زيولكوفسكي، رينش؛ سيليك، كريستانتي، كوني، ويسلي؛ سوليه، بيليجريني؛ ديبالا
 

هل استحق روما ركلة جزاء

وشهدت مباراة يوفنتوس وضيفه روما حالة تحكيمية مثيرة للجدل، خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء.

ففي الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، وصلت الكرة إلى لورينزو بيليجريني نجم وسط روما، داخل منطقة جزاء اليوفي، قبل أن يسقط بعد احتكاك مع مدافع البيانكونيري، جليسون بريمر.

