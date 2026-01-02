أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة 119، سويسرا تكشف سبب حريق حانة ليلة "رأس السنة"

18 حجم الخط

أفادت المدعية العامة في كانتون فاليه السويسري، بياتريس بيلود، أن الألعاب النارية من نوع "النوافير" كانت سبب الحريق الذي اندلع في حانة بمنتجع كران مونتانا وأودى بحياة 40 شخصا.

حريق حانة "رأس السنة" في سويسرا

وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت "النوافير" هي السبب الرئيسي للحريق، أجابت بيلود: "هذا هو التفسير الرئيسي للتحقيق، وقد تم تأكيده".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشارت المدعية العامة إلى أن التحقيق الجاري سيركز على عدة نقاط، من بينها تحديد ما إذا كان طلاء العزل الصوتي الإسفنجي الموجود على سقف الحانة مثبتا وفقا للمعايير واللوائح المعمول بها، وكذلك التحقق من مدى قانونية استخدام الألعاب النارية والشموع البنغالية داخل مكان مغلق.

وأضافت بيلود أن التحقيق لا يزال غير قادر في هذه المرحلة على تحديد العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا حاضرين في حفلة رأس السنة داخل الحانة وقت وقوع الحريق.

احتفال لإحياء ذكرى الضحايا في كران-مونتانا

من جهة أخرى، أعلنت سلطات الكانتون عن تنظيم احتفال لإحياء ذكرى الضحايا في كران-مونتانا في التاسع من يناير الجاري.

يذكر أن الحريق اندلع في ليلة رأس السنة، حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي، داخل حانة في منتجع كران مونتانا الجبلي الشهير. وفقا لبيانات شرطة كانتون فاليه، أسفر الحادث عن مقتل 40 شخصا وإصابة 119 آخرين، معظمهم بإصابات خطيرة.

وأكدت السلطات هوية وجنسية 105 من المصابين، تضم القائمة 71 سويسريا، و14 فرنسيا، و11 إيطاليا، و4 صرب، بالإضافة إلى مواطن واحد من كل من: البوسنة والهرسك، وبلجيكا، ولوكسمبورج، وبولندا، والبرتغال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.