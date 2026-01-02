الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة 119، سويسرا تكشف سبب حريق حانة ليلة "رأس السنة"

أرشيفية
أرشيفية
18 حجم الخط

أفادت المدعية العامة في كانتون فاليه السويسري، بياتريس بيلود، أن الألعاب النارية من نوع "النوافير" كانت سبب الحريق الذي اندلع في حانة بمنتجع كران مونتانا وأودى بحياة 40 شخصا.

حريق حانة "رأس السنة" في سويسرا

وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت "النوافير" هي السبب الرئيسي للحريق، أجابت بيلود: "هذا هو التفسير الرئيسي للتحقيق، وقد تم تأكيده".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشارت المدعية العامة إلى أن التحقيق الجاري سيركز على عدة نقاط، من بينها تحديد ما إذا كان طلاء العزل الصوتي الإسفنجي الموجود على سقف الحانة مثبتا وفقا للمعايير واللوائح المعمول بها، وكذلك التحقق من مدى قانونية استخدام الألعاب النارية والشموع البنغالية داخل مكان مغلق.

وأضافت بيلود أن التحقيق لا يزال غير قادر في هذه المرحلة على تحديد العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا حاضرين في حفلة رأس السنة داخل الحانة وقت وقوع الحريق.

احتفال لإحياء ذكرى الضحايا في كران-مونتانا

من جهة أخرى، أعلنت سلطات الكانتون عن تنظيم احتفال لإحياء ذكرى الضحايا في كران-مونتانا في التاسع من يناير الجاري.

يذكر أن الحريق اندلع في ليلة رأس السنة، حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي، داخل حانة في منتجع كران مونتانا الجبلي الشهير. وفقا لبيانات شرطة كانتون فاليه، أسفر الحادث عن مقتل 40 شخصا وإصابة 119 آخرين، معظمهم بإصابات خطيرة.

وأكدت السلطات هوية وجنسية 105 من المصابين، تضم القائمة 71 سويسريا، و14 فرنسيا، و11 إيطاليا، و4 صرب، بالإضافة إلى مواطن واحد من كل من: البوسنة والهرسك، وبلجيكا، ولوكسمبورج، وبولندا، والبرتغال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كران مونتانا الالعاب النارية حفلة رأس السنة ليلة رأس السنة رأس السنة

مواد متعلقة

شرطة سويسرا: من السابق لأوانه تحديد سبب حريق حانة منتجع التزلج

أخبار مصر: انفجارات تهز سويسرا وروسيا وإسرائيل، مفاجأة عن سعر الذهب اليوم، الآثار تطبق أول زيادة للأسعار في 2026

حانت لحظة ترامب للتألق، وسائل الإعلام الأجنبية تكتب عن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس

الأكثر قراءة

بحضور مفتي الجمهورية، بدء الحلقة الـ 15 من دولة التلاوة (بث مباشر)

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

53 منظمة دولية تدعو إسرائيل لوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

اعتداء بسلاح أبيض على فرد أمن في مباراة الأهلي ومودرن سبورت للسيدات

مسلسلات رمضان 2026، عرض فن الحرب لـ يوسف الشريف على شاشات المتحدة

المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات يناير 2026 للعاملين بالدولة

مواجهة قوية بين محمد القلاجي وبلال سيف في برنامج دولة التلاوة ( فيديو)

حسام المندوه ردًا على هشام توشكى: إفلاس سياسي ومهاترات لا تليق بالمشهد الديمقراطي

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء إنجاب الذكور في ساعة الفجر

أصوات من السماء، تألق أحمد علي ومهنا ربيع بـ "دولة التلاوة" (فيديو)

مواجهة قوية بين محمد القلاجي وبلال سيف في برنامج دولة التلاوة ( فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads