إصابة 3 أشخاص في اصطدام توكتوك بـ"ميكروباص" في الدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في حادث اصطدام توكتوك بـ"ميكروباص" أمام إحدى قاعات الأفراح بدكرنس في محافظة الدقهلية.

إصابة 3 أشخاص في تصادم أمام إحدى قاعات الأفراح

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام توكتوك في ميكروباص أمام إحدى قاعات الأفراح بدكرنس.

تحرك أمني وسيارتا إسعاف

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس وسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين لـمستشفى دكرنس.

أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر طبي عن إصابة" إبراهيم ا ص ا"، 40 عاما، مصابا بكدمة متفرقة بالوجه والجسم، “أحمد م ي”، 22 عاما، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، “عبد الله ح م ال”، 22 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم والوجه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

وفي واقعة سابقة أصيب 4 أشخاص في احتراق وتفحم سيارة ملاكي بشارع الجيش أمام البطائق المستعجلة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية على إثر اصطدامها بالرصيف.

إصابة 4 أشخاص في احتراق سيارة بشارع الجيش بالمنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في سيارة بشارع الجيش اتجاه المحافظة بمدينة المنصورة.

تحرك أمنية وسيارتي إسعاف لموقع حريق السيارة

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف إلى موقع الحريق وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى المنصورة العام وتم السيطرة على الحريق.

أسماء المصابين في حريق سيارة ملاكي

وكشف مصدر طبي بالمستشفى عن إصابة “البيومي ع ج”، 51 عامًا مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، وابنته “شادية ال ع ج”، 42 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت “فاتن ال ش” 38 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، “ رشا ال ا ”، 43 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمين بمنية محلة دمنة، والحالات مستقرة وتحت الفحص.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.