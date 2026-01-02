مياه القناة تنهي مشكلة انسدادات شبكة الصرف بأبوعطوة بالإسماعيلية

18 حجم الخط

انتهت فرق الصيانة الفنية والشبكات بمنطقة الإسماعيلية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة من إصلاح الانسداد بخطوط الصرف الصحى بمنطقة أبوعطوة بمركز ومدينة الإسماعيلية واستخراج كميات كبيرة من المخلفات الصلبة من داخل شبكات الصرف الصحى بالمنطقة والتى أدت الي انسدادها.

فحص شبكات الصرف

وجه اللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة فور ورود الشكوى بفحص شبكات الصرف الصحى بالمنطقة محل الشكوى، حيث تم التوجيه الفورى لسيارات ومعدات الشركة وفريق الشبكات بالمنطقة لحل المشكلة، وتم التعامل معها بشكل فورى وإزالة المخلفات الصلبة وسحب المياه بالمنطقة، مؤكدا على استمرار أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى بأبوعطوة بمعرفة معدات وسيارات الشركة.

جانب من عملية تطهير الشبكات،فيتو

مناشدة المواطنين بعدم إلقاء المخلفات في الشبكات

وناشد رئيس شركة مياه القناة، المواطنين عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش ومطابق الصرف الصحي، وذلك حتى لا يحدث انسداد لخطوط الصرف الصحى ويسبب طفوحات للمياه بالشوارع.

جانب من عملية تطهير الشبكات،فيتو

وأشار إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي أو موبايل أو الواتساب 01206666240.

كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك لتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

