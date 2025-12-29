أفضل 3 أكلات خفيفة لطفلك الرضيع قبل النوم

18 حجم الخط

تعانى بعض الأمهات من النوم المتقطع بسبب الطفل الرضيع الذي يستيقظ كثيرا في الليل ما يؤثر على راحة الأم بشكل سلبي.

وجرت العادة بين الجدات على تقديم الوجبات الثقيلة الرضع قبل النوم ظنا أنها مشبعة وتجعله ينام ولكن للأسف هذه الوجبات تسبب له الغازات والمغص وعدم الراحة ما يمنعه من النوم ليلا.

ويقول الدكتور حاتم فاروق استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إذا كان الطفل الرضيع نومه مضطرب فيمكن إضافة وجبة عشاء له تكون خفيفة ومغذية ومشبعة وتساعده على النوم الهادئ وستلاحظ الأمهات الفرق بعدها.

3 أكلات تساعد الطفل الرضيع على النوم الهادئ

وأضاف فاروق، أن هناك 3 أكلات مغذية ومشبعة تساعد الطفل الرضيع على النوم الهادئ، منها:-

الزبادي، فهو يهدئ المعدة ويمنح الطفل الشعور بالشبع، ما يجعل النوم أفضل.

الموز، وهو غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، ما يريح الأعصاب ويهدئ الطفل ويساعده على النوم المريح.

الشوفان، فهو من الحبوب المشبعة والتى تثبت السكر في الدم، فبيقلل الصحوة في الليل.

أكلات خفيفة للطفل الرضيع قبل النوم

والتغذية السليمة للطفل الرضيع من أهم الأسس التي يقوم عليها نموه الصحي السليم، فهي لا تقتصر فقط على إشباع الجوع، بل تلعب دور محوري في بناء الجسم والعقل وتعزيز المناعة منذ الأيام الأولى من الحياة.

أهمية التغذية السليمة للطفل الرضيع

ومن أهمية التغذية السليمة للطفل الرضيع:-

دعم النمو الجسدي السليم، والتغذية المتوازنة تزود الرضيع بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات، والدهون الصحية، والفيتامينات، والمعادن التي تساعد على نمو العظام والأسنان بشكل قوي، وزيادة الوزن والطول بشكل طبيعي، ونمو العضلات وتناسق الجسم، ويعد حليب الأم الغذاء المثالي خلال الأشهر الستة الأولى، لاحتوائه على كل ما يحتاجه الرضيع بنسب متوازنة.

تقوية الجهاز المناعي، وتسهم التغذية السليمة، وخاصة الرضاعة الطبيعية، في حماية الرضيع من العدوى والأمراض، وتقليل فرص الإصابة بالإسهال والتهابات الجهاز التنفسي، وتزويد الجسم بالأجسام المضادة الطبيعية، فحليب الأم يحتوي على مواد مناعية لا تتوافر في أي نوع آخر من الغذاء.

تعزيز النمو العقلي والذهني، وتلعب التغذية دور كبير في تطور الدماغ والجهاز العصبي، حيث تساعد الدهون الصحية مثل أوميجا 3 على نمو المخ، وتحسن من التركيز والذاكرة مستقبلا، وتدعم تطور المهارات الحركية والإدراكية، وسوء التغذية في هذه المرحلة قد يؤثر سلبا على القدرات العقلية للطفل لاحقا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.