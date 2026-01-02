الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جولة مفاجئة لفريق إشرافي بمستشفى حميات الإسماعيلية لمتابعة جودة الخدمات (صور)

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو
18 حجم الخط

أجرى فريق إشراف من مديرية الصحة، جولة مفاجئة لتفقد سير العمل بمستشفى حميات الإسماعيلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بتكثيف المرور للفرق الإشرافية على المنشآت الصحية لمتابعة انتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية بالمستشفيات. 

للتيسير على المواطنين، خطوط سيرفيس من مركز الإسماعيلية التجاري وحتى موقف الفردوس

نائب محافظ الإسماعيلية يبحث أعمال مد شبكة الغاز الطبيعي لمنطقة التعاون والبلاجات

شمل المرور تفقد أقسام الاستقبال والعيادات، المعمل، الصيدلة، مكافحة العدوى، التمريض، سلامة المرضى، والحوكمة والمراجعة الداخلية، حيث تبين تواجد القيادات والفرق الطبية والتمريضية، والالتزام بالزي الرسمي وكروت التعريف، وانتظام التسجيل بالسجلات وتفعيل الإشراف الفني. 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

جاهزية قسم الإستقبال 

كما تبين خلال المرور جاهزية قسم الاستقبال للتعامل مع الحالات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمعملية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى داخل الأقسام. 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

الالتزام بالبروتوكولات العلاجية 

أيضا تابع الفريق الالتزام بالبروتوكولات العلاجية وتدريب العاملين على مهام العمل، مع التأكد من رضا المرضى والمترددين عن مستوى الخدمة المقدمة.

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

يأتي هذا المرور في إطار المتابعة المستمرة لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة داخل منشآت الصحة بمحافظة الإسماعيلية.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تردد 32 مليون منتفع على عيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية خلال عام 2025. 

استجابة المنظومة للحالات الحرجة والتدخلات العاجلة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مستشفيات الهيئة أجرت 240 ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات، إلى جانب 1500 عملية طارئة، مما يعكس استجابة المنظومة للحالات الحرجة والتدخلات العاجلة.

وأضاف أن الهيئة أصدرت نحو 90 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بجهات متعاقدة، منها 27 قرارًا لزراعة الكبد و42 لزراعة الكلى، مع استحداث 30 خدمة علاجية جديدة في 11 مستشفى، تشمل جراحات الصدر والأطفال، الأشعة التداخلية، مناظير العمود الفقري والمخ والأعصاب، القساطر القلبية للأطفال، القساطر المخية والطرفية، جراحات الشبكية، وعلاج الألم وحقن جذور الأعصاب والمفاصل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اقسام المستشفى البروتوكولات العلاجية الاسماعيلية البروتوكولات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية المستلزمات الطبية المنشات الصحية بروتوكولات العلاج حميات الإسماعيلية

مواد متعلقة

للتيسير على المواطنين، خطوط سيرفيس من مركز الإسماعيلية التجاري وحتى موقف الفردوس

نائب محافظ الإسماعيلية يبحث أعمال مد شبكة الغاز الطبيعي لمنطقة التعاون والبلاجات

محافظ الإسماعيلية يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية ويستمع لشكاوى المواطنين

وكيل الزراعة بالإسماعيلية يتفقد حقول القمح بالقنطرة غرب

الأكثر قراءة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السميع العليم في حلايب (بث مباشر)

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف

قفزة جديدة في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 2 يناير 2026

الرعاية الصحية: إجراء 2600 جراحة قلب مفتوح للكبار والأطفال بنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية

انخفاض جديد بالقاهرة والصغرى "تلج" بالصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

بعد رحيل المدرب المفاجئ، موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

بخط يده، رسالة تعزية المرشد الإيراني في قاسم سليماني

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي

16 ألف جنيه لطن الصفيح، أسعار الخردة في ختام تعاملات الأسبوع

سعر صرف الدولار في المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بمواجهة ضائقة مالية

دعاء صباح يوم الجمعة مستجاب، لا تفوته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads