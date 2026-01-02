جولة مفاجئة لفريق إشرافي بمستشفى حميات الإسماعيلية لمتابعة جودة الخدمات (صور)

18 حجم الخط

أجرى فريق إشراف من مديرية الصحة، جولة مفاجئة لتفقد سير العمل بمستشفى حميات الإسماعيلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بتكثيف المرور للفرق الإشرافية على المنشآت الصحية لمتابعة انتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية بالمستشفيات.

شمل المرور تفقد أقسام الاستقبال والعيادات، المعمل، الصيدلة، مكافحة العدوى، التمريض، سلامة المرضى، والحوكمة والمراجعة الداخلية، حيث تبين تواجد القيادات والفرق الطبية والتمريضية، والالتزام بالزي الرسمي وكروت التعريف، وانتظام التسجيل بالسجلات وتفعيل الإشراف الفني.

جاهزية قسم الإستقبال

كما تبين خلال المرور جاهزية قسم الاستقبال للتعامل مع الحالات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمعملية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى داخل الأقسام.

الالتزام بالبروتوكولات العلاجية

أيضا تابع الفريق الالتزام بالبروتوكولات العلاجية وتدريب العاملين على مهام العمل، مع التأكد من رضا المرضى والمترددين عن مستوى الخدمة المقدمة.

يأتي هذا المرور في إطار المتابعة المستمرة لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة داخل منشآت الصحة بمحافظة الإسماعيلية.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تردد 32 مليون منتفع على عيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية خلال عام 2025.

استجابة المنظومة للحالات الحرجة والتدخلات العاجلة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مستشفيات الهيئة أجرت 240 ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات، إلى جانب 1500 عملية طارئة، مما يعكس استجابة المنظومة للحالات الحرجة والتدخلات العاجلة.

وأضاف أن الهيئة أصدرت نحو 90 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بجهات متعاقدة، منها 27 قرارًا لزراعة الكبد و42 لزراعة الكلى، مع استحداث 30 خدمة علاجية جديدة في 11 مستشفى، تشمل جراحات الصدر والأطفال، الأشعة التداخلية، مناظير العمود الفقري والمخ والأعصاب، القساطر القلبية للأطفال، القساطر المخية والطرفية، جراحات الشبكية، وعلاج الألم وحقن جذور الأعصاب والمفاصل.

