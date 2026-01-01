للتيسير على المواطنين، خطوط سيرفيس من مركز الإسماعيلية التجاري وحتى موقف الفردوس

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الإسماعيلية، عن تسيير خطوط مواصلات “سيرفيس” من أمام المركز التجارى بمنطقة المحطة الجديدة، حتى موقف الفردوس وذلك منذ الغد وطول فترة عمل المركز.

مواعيد تسيير الخطوط

وأشارت محافظة الإسماعيلية، إلى أن مواعيد العمل بمركز الإسماعيلية التجارى تبدأ منذ الساعة الـ 10 وحتى العاشرة مساء،

قيمة الأجرة والامتحانات

وحددت محافظة الإسماعيلية قيمة الأجرة وهي 5 جنيهات، ويأتي ذلك القرار للتيسير على المواطنين للوصول إلى السوق بسهولة ويسر.

تشغيل مركز الإسماعيلية التجاري

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عقد الأربعاء الماضي، اجتماعًا موسعًا لبحث خطة لاستدامة تشغيل "مركز الإسماعيلية التجاري – ISMAILIA OUTLET" بحي أول مدينة الإسماعيلية، والذي تم افتتاحه أمام الجمهور الأسبوع الماضي.

أبرز الحضور الاجتماع

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد، وأكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، أساتذة من كلية التجارة بجامعة قناة السويس، هذا إلى جانب مستشاري المحافظ، ومديري عموم عدد من المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، مديرو الإدارات المعنية وممثلي المجتمع المدني.

عرض تقرير الرصد الميداني

وخلال الاجتماع، قام العميد حمدي هندي معاون الوزير المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، بعرض تقرير المرور والرصد الميداني لـمركز الإسماعيلية التجاري كذلك رصد إدارة الإعلام من واقع الزيارات الميدانية وصفحات التواصل الاجتماعي والذي يتضمن دراسة وافية عن تشغيل المركز خلال الأسبوع الماضي عقب حفل الافتتاح وقياس رأي عام عن مدى رضاء مرتادي المركز واحتياجات المركز التي ظهرت خلال فترة التشغيل لتلافيها خلال الفترة القادمة

إشادة بحفل الافتتاح

وأشاد محافظ الإسماعيلية بحفل افتتاح "مركز الإسماعيلية التجاري – ISMAILIA OUTLET" بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وعدد من السفراء والدبلوماسيين.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية الاستعانة بالدراسة الأكاديمية من جامعة قناة السويس والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان استمرارية تشغيل المركز وقياس الرأي العام لمرتادي المركز وحصر المشاكل ووضع آليات حلول جذرية لتلك المشاكل.

