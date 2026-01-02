الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

رحلة الإقلاع عن التدخين، أعراض انسحاب النيكوتين من الجسم

الاقلاع عن التدخين،
الاقلاع عن التدخين، فيتو
18 حجم الخط

تعد خطوة الإقلاع عن التدخين القرار الأكثر تأثيرا في جودة حياة الفرد وطول عمره، فوفقا لتقديرات جمعية السرطان الأمريكية، يمكن لهذا القرار أن يمنح الشخص عشر سنوات إضافية من الحياة.

وتبدأ عملية الشفاء بوتيرة أسرع مما يتخيله الكثيرون، حيث يبدأ الجسد في إصلاح الأضرار بعد دقائق معدودة من إطفاء السيجارة الأخيرة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

التسلسل الزمني للتعافي من التدخين

لا يحدث التغيير دفعة واحدة، بل هو مسار تراكمي من المكاسب الصحية التي تبدأ كالتالي: 

بعد 20 دقيقة: يبدأ ضغط الدم بالانخفاض ليعود لمستوياته الطبيعية، وينخفض معدل ضربات القلب الذي كان يجهد العضلة القلبية، كما تعود الحرارة لأطراف اليدين والقدمين بعد توسع الأوعية الدموية.

بعد 8 ساعات: تنخفض مستويات غاز أول أكسيد الكربون السام في الدم، مما يسمح بارتفاع مستويات الأكسجين لتروية أعضاء الجسم كافة.

بعد 24 ساعة: يبدأ خطر الإصابة بـالنوبات القلبية في الانخفاض، وهو أمر حيوي كون التدخين مسؤولا عن وفاة واحدة من كل أربع وفيات بأمراض القلب.

بعد 48 ساعة: تبدأ النهايات العصبية في التعافي، مما يحسن من حاسة التذوق التي أضعفها التدخين، ويقلل من حالات التنميل أو الحساسية المفرطة للألم.

بعد 72 ساعة: تبدأ الشعب الهوائية بالاسترخاء، مما يجعل عملية التنفس أكثر سهولة وعمقا.

من شهر إلى 3 أشهر: تتحسن الدورة الدموية بشكل ملحوظ بعد زوال الالتهابات الناتجة عن السموم، مما يمنح الجسم طاقة أكبر لممارسة الرياضة.

من شهر إلى 9 أشهر: يتوقف السعال المزمن وتتراجع حدة ضيق التنفس، كما تبدأ "الأهداب" الرئوية (الشعيرات الدقيقة) بالنمو مجددا لتقوم بدورها في تنظيف المجاري التنفسية.

بعد سنة واحدة: ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب إلى نصف ما هو عليه لدى المدخنين.

بعد 5 سنوات: يتراجع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ليتساوى مع الشخص الذي لم يدخن أبدا.

بعد 10 سنوات: ينخفض خطر الوفاة بسرطان الرئة إلى النصف، كما تقل احتمالات الإصابة بأنواع السرطانات الأخرى مثل سرطان الفم، المريء، الكلى، والبنكرياس.

أعراض انسحاب النيكوتين

أعراض الانسحاب من النيكوتين جسدية ونفسية، والآثار الجانبية الجسدية لا تستمر إلا لبضعة أيام أثناء خروج النيكوتين من الجسم، ولكن الآثار الجانبية النفسية يمكن أن تستمر لفترة أطول بكثير.

على الرغم من أن الانسحاب من النيكوتين قد يكون غير سار، إلا أنه في الغالب لا يرتبط بأي مخاطر صحية، ومع ذلك، إذا تعرض الشخص لتغيرات كبيرة في ضغط الدم، فقد يؤثر ذلك على صحة قلبه.

وتشمل الأعراض النفسية لانسحاب النيكوتين ما يلي:

  • الرغبة الشديدة أو الشغف الشديد للنيكوتين
  • التهيج أو الإحباط
  • انخفاض الحالة المزاجية
  • صعوبة التركيز
  • القلق
  • تقلبات المزاج

ويعاني الأشخاص أيضًا من الأعراض الجسدية التالية لانسحاب النيكوتين:

  • الصداع
  • التعرق
  • الأرق
  • الرعشة
  • صعوبة النوم
  • الاستيقاظ في الليل
  • زيادة الشهية
  • تقلصات البطن
  • مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإمساك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعراض انسحاب النيكوتين انسحاب النيكوتين التسلسل الزمني للتعافي من التدخين الإقلاع عن التدخين النوبات القلبية ارتفاع مستويات الأكسجين السعال المزمن سرطان الرئة خطر الوفاة بسرطان الرئة أعراض الانسحاب من النيكوتين جسدية ونفسية

الأكثر قراءة

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

53 منظمة دولية تدعو إسرائيل لوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

11850 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي

لاعب إنبي يثير الجدل حول مستقبله بعد تلميح غامض بشأن الانتقال إلى الأهلي

خطوات نقل ملكية عداد المياه إلكترونيا والأوراق المطلوبة

حفروا الجدار وسرقوا ملايين اليوروهات، تفاصيل جديدة عن أكبر عملية سطو على بنك ألماني (فيديو)

تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثُر بعض خدماته الرقمية غدا لهذا السبب

لخلاف على الميراث، القبض على طرفي مشاجرة بالشوم والعصى في الأقصر (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الأرز اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

المزيد

انفوجراف

6 أحداث كروية عالمية مُنتظرة في 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

مفتي الجمهورية: المسجد في الإسلام منارة علمية وصرح شامل للحياة الروحية والاجتماعية

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads