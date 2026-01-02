رحلة الإقلاع عن التدخين، أعراض انسحاب النيكوتين من الجسم

18 حجم الخط

تعد خطوة الإقلاع عن التدخين القرار الأكثر تأثيرا في جودة حياة الفرد وطول عمره، فوفقا لتقديرات جمعية السرطان الأمريكية، يمكن لهذا القرار أن يمنح الشخص عشر سنوات إضافية من الحياة.

وتبدأ عملية الشفاء بوتيرة أسرع مما يتخيله الكثيرون، حيث يبدأ الجسد في إصلاح الأضرار بعد دقائق معدودة من إطفاء السيجارة الأخيرة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

التسلسل الزمني للتعافي من التدخين

لا يحدث التغيير دفعة واحدة، بل هو مسار تراكمي من المكاسب الصحية التي تبدأ كالتالي:

بعد 20 دقيقة: يبدأ ضغط الدم بالانخفاض ليعود لمستوياته الطبيعية، وينخفض معدل ضربات القلب الذي كان يجهد العضلة القلبية، كما تعود الحرارة لأطراف اليدين والقدمين بعد توسع الأوعية الدموية.

بعد 8 ساعات: تنخفض مستويات غاز أول أكسيد الكربون السام في الدم، مما يسمح بارتفاع مستويات الأكسجين لتروية أعضاء الجسم كافة.

بعد 24 ساعة: يبدأ خطر الإصابة بـالنوبات القلبية في الانخفاض، وهو أمر حيوي كون التدخين مسؤولا عن وفاة واحدة من كل أربع وفيات بأمراض القلب.

بعد 48 ساعة: تبدأ النهايات العصبية في التعافي، مما يحسن من حاسة التذوق التي أضعفها التدخين، ويقلل من حالات التنميل أو الحساسية المفرطة للألم.

بعد 72 ساعة: تبدأ الشعب الهوائية بالاسترخاء، مما يجعل عملية التنفس أكثر سهولة وعمقا.

من شهر إلى 3 أشهر: تتحسن الدورة الدموية بشكل ملحوظ بعد زوال الالتهابات الناتجة عن السموم، مما يمنح الجسم طاقة أكبر لممارسة الرياضة.

من شهر إلى 9 أشهر: يتوقف السعال المزمن وتتراجع حدة ضيق التنفس، كما تبدأ "الأهداب" الرئوية (الشعيرات الدقيقة) بالنمو مجددا لتقوم بدورها في تنظيف المجاري التنفسية.

بعد سنة واحدة: ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب إلى نصف ما هو عليه لدى المدخنين.

بعد 5 سنوات: يتراجع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ليتساوى مع الشخص الذي لم يدخن أبدا.

بعد 10 سنوات: ينخفض خطر الوفاة بسرطان الرئة إلى النصف، كما تقل احتمالات الإصابة بأنواع السرطانات الأخرى مثل سرطان الفم، المريء، الكلى، والبنكرياس.

أعراض انسحاب النيكوتين

أعراض الانسحاب من النيكوتين جسدية ونفسية، والآثار الجانبية الجسدية لا تستمر إلا لبضعة أيام أثناء خروج النيكوتين من الجسم، ولكن الآثار الجانبية النفسية يمكن أن تستمر لفترة أطول بكثير.

على الرغم من أن الانسحاب من النيكوتين قد يكون غير سار، إلا أنه في الغالب لا يرتبط بأي مخاطر صحية، ومع ذلك، إذا تعرض الشخص لتغيرات كبيرة في ضغط الدم، فقد يؤثر ذلك على صحة قلبه.

وتشمل الأعراض النفسية لانسحاب النيكوتين ما يلي:

الرغبة الشديدة أو الشغف الشديد للنيكوتين

التهيج أو الإحباط

انخفاض الحالة المزاجية

صعوبة التركيز

القلق

تقلبات المزاج

ويعاني الأشخاص أيضًا من الأعراض الجسدية التالية لانسحاب النيكوتين:

الصداع

التعرق

الأرق

الرعشة

صعوبة النوم

الاستيقاظ في الليل

زيادة الشهية

تقلصات البطن

مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإمساك

