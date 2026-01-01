وكيل الزراعة بالإسماعيلية يتفقد حقول القمح بالقنطرة غرب

18 حجم الخط

أجرى الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، جولة مرور حقلي لمتابعة زراعات محصول القمح بزمام مركز ومدينة القنطرة غرب بناحية جمعية الرياح (حوض شجرة العبيد)، وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية.

متابعة الزراعات بالقنطرة غرب

تضمنت المتابعة الوقوف على زراعات القمح في بداية الموسم، والاطمئنان على انتظام الإنبات والحالة العامة للمحصول، حيث تم المرور على الحقل الإرشادي، وتبين أن حالة المحصول جيدة، والصنف المزروع هو "جيزة ١٧١"، والمحصول في مرحلة بداية الإنبات بصورة منتظمة، مع انتظام عمليات الري، وعدم وجود أي إصابات مرضية أو حشرية ملحوظة.

وجاءت المتابعة بحضور اللجنة الخاصة بالحملة القومية لمحصول القمح والمُشَّكلة من الدكتور السيد الشريف، والمهندسة أميرة إسماعيل حسن، وبمشاركة نخبة من مهندسي الإرشاد الزراعي بالمديرية، وعدد من مزارعي المنطقة.

وفي ختام الزيارة، تم التأكيد على المزارعين بضرورة المتابعة المستمرة للمحصول، والتواصل الدائم مع جهاز الإرشاد الزراعي حال ظهور أي مشكلات، بما يسهم في تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة لمحصول القمح.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار دعم الدولة لمحصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية.

