محافظ الإسماعيلية يبحث خطة استدامة تشغيل المركز التجاري الجديد

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لبحث خطة لاستدامة تشغيل "مركز الإسماعيلية التجاري – ISMAILIA OUTLET" بحي أول مدينة الإسماعيلية، والذي تم افتتاحه أمام الجمهور الأسبوع الماضي.

أبرز الحضور الاجتماع

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد، وأكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، أساتذة من كلية التجارة بجامعة قناة السويس، هذا إلى جانب مستشاري المحافظ، ومديري عموم عدد من المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، مديرو الإدارات المعنية وممثلي المجتمع المدني.

عرض تقرير الرصد الميداني

وخلال الاجتماع، قام العميد حمدي هندي معاون الوزير المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، بعرض تقرير المرور والرصد الميداني لـمركز الإسماعيلية التجاري كذلك رصد إدارة الإعلام من واقع الزيارات الميدانية وصفحات التواصل الاجتماعي والذي يتضمن دراسة وافية عن تشغيل المركز خلال الأسبوع الماضي عقب حفل الافتتاح وقياس رأي عام عن مدى رضاء مرتادي المركز واحتياجات المركز التي ظهرت خلال فترة التشغيل لتلافيها خلال الفترة القادمة

اشادة بحفل الافتتاح

وأشاد محافظ الإسماعيلية بحفل افتتاح "مركز الإسماعيلية التجاري – ISMAILIA OUTLET" بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وعدد من السفراء والدبلوماسيين.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية الاستعانة بالدراسة الأكاديمية من جامعة قناة السويس والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان استمرارية تشغيل المركز وقياس الرأي العام لمرتادي المركز وحصر المشاكل ووضع آليات حلول جذرية لتلك المشاكل.

وخلال الاجتماع، شدد أكرم على أهمية استمرار الرقابة على المركز من كافة الجهات الرقابية من التموين والصحة ومباحث التموين وحماية المستهلك والتأكد من جودة المعروضات ونسبة التخفيض بالمركز عن مثيلاتها بالسوق الموازي.

ويمثل المركز إضافة نوعية للبنية التجارية بالمحافظة، لما يوفره من منصة تسويقية حديثة لعرض المنتجات المحلية، خاصة منتجات المصانع القائمة بالقنطرة غرب والبياضية والمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع الجافة والمنتجات الغذائية المعبأة، ويعزز حركة التجارة داخل مدينة الإسماعيلية.

وأشار المحافظ إلى أن أهمية المركز تنبع من كونه مجمعًا تجاريًا متكاملًا يتمتع بموقع متميز وقريب من موقف عمومي يربط المدينة بالمراكز المختلفة، ما يسهل وصول المواطنين ويعزز الربط المباشر بين المنتج والمستهلك، مع توفير مساحات عرض مجهزة وبقيمة إيجارية تنافسية تدعم صغار المصنعين وتتيح لهم نافذة بيع مستقرة داخل قلب المدينة.

مؤكدًا أنه مازال بإمكان أبناء الإسماعيلية الجادين والراغبين في التعاقد بالتوجه لحي أول للتعاقد وأشار أكرم إلى ثبات القيمة الإيجارية للمحال التجارية بالمركز التجاري حتى الآن وذلك ردًا على بعض الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة عقب نجاح حفل الافتتاح.

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن رؤية المحافظة لتقديم خدمات لوجيستية متكاملة وبنية تحتية داعمة للصناعة، ويسهم في خلق بيئة تنافسية تشجع على تحسين جودة المنتجات، ودعم المزايا التنافسية للإسماعيلية كوجهة صناعية وتجارية رائدة بإقليم قناة السويس.

وجديرًا بالذكر، أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة قامت بافتتاح "مركز الإسماعيلية التجاري – ISMAILIA OUTLET" المقام على مسطح ٦٨٠٠ متر مربع، وشمل تنفيذ عدد ١١٧ محلًا، بمساحة ١٦ مترًا للمحل الواحد، وجراج سيارات بمساحة ١٢٠٠ م٢، وعدد ٢ كافتيريا، ومطعم رئيسي على مساحة ٧٠٠ م٢، ومنظومة حماية مدنية، ومنظومة كاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، وعدة مبان خدمية متنوعة.

