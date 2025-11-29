إصابة 13 فتاة في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

18 حجم الخط

أصيبت 13 فتاة باصابات مختلفة، جراء انقلاب سيارة ميكروباص التي كانت تقلهن بطريق الصالحية بالإسماعيلية.

إخطار بوقوع حادث

وكانت قد تلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، اخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصالحية بالإسماعيلية مما أسفر عن إصابة 13 فتاة والسائق.

انتقال الأجهزة المعنية لمكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.

جانب من الحادث، فيتو

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابات إلى مستشفى القصاصين.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابات وصلن إلى المستشفى وهن يعانين من جروح وكسور حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

رفع آثار الحادث

ومن جانبها تقوم إدارة المرور بالتعاون مع الوحدة المحلية بالعمل على رفع آثار الحادث عن الطريق لتسهيل حركة عبور السيارات.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

موضحًا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

