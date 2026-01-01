نائب محافظ الإسماعيلية يبحث أعمال مد شبكة الغاز الطبيعي لمنطقة التعاون والبلاجات

18 حجم الخط

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لبحث أعمال مد شبكة الغاز الطبيعي لمنطقة التعاون وطريق البلاجات وعزبة آدم والملك فهد.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، اللواء محمد صيام معاون الوزير المحافظ للمشروعات، المهندس محمد عبد السلام مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، المهندس محمد عبد الواحد مدير عام الصيانة بقطاع جنوب كهرباء الإسماعيلية، المهندس أيمن محمد إبراهيم مدير عام شبكات منطقة الإسماعيلية بالشركة المصرية للاتصالات، المهندس هيثم سيد مدير مشروعات بشركة تاون جاس، وممثلي مرفق مياه الإسماعيلية بهيئة قناة السويس وإدارة أشغال الإسماعيلية بهيئة قناة السويس والجهات المعنية بالاجتماع.

مناقشة أعمال الحفر

وخلال الاجتماع، تم مناقشة أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي بطريق التعاون من محطة البنزين حتى نهاية الطريق على أن تقوم مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بإعادة الشيء لأصله عقب انتهاء أعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق السابق ذكرها.

بحث توصيل خطوط الفايبر للاتصالات

وتطرق الاجتماع إلى بحث أعمال توصيل خطوط الفايبر للاتصالات إلى تلك المناطق لتدعيم خدمة الاتصالات في المناطق.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة أعمال ربط شبكة الصرف الصحي وتوصيله للمنازل المحرومة من شبكة الصرف الصحي على يمين الطريق بالمناطق المذكورة لحل مشاكل الصرف الصحي، هذا إلى جانب مناقشة أعمال تدعيم شبكة الكهرباء في بعض المناطق التي تحتاج إلى تدعيم بتلك المناطق.

ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة الدولة في مد وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمواطنين وفي إطار حرص اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية على توفير الغاز والعمل على استكمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي لكافة أرجاء المحافظة.

