محافظ الإسماعيلية يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية ويستمع لشكاوى المواطنين

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس ميدانيًّا، سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، وحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتقديم التهنئة للعاملين بالعام الميلادي الجديد.

أبرز الحضور خلال الجولة

جاء ذلك بحضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، واللواء إبراهيم أنور رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، وعبد العزيز البعلي نائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وكريمة سليم نائب رئيس حي ثالث الإسماعيلية.

جانب من الجولة، فيتو

بدء الجولة بالمراكز التكنولوجية

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته، بتفقد المراكز التكنولوجية لمركز ومدينة الإسماعيلية، وحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا التهنئة للعاملين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية وحي ثالث.

الاستماع لشكاوى المواطنين

كما حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى وآراء المواطنين المتواجدين داخل المراكز التكنولوجية، للوقوف على مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، والتعرف على أبرز التحديات المرتبطة بملفات التقنين والتصالح.

جانب من الجولة، فيتو

ووجه المحافظ بضرورة تفعيل "صندوق الشكاوى" داخل المراكز لحصر شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خاصة الشكاوى المتكررة والمتشابهة، وللمساعدة في تنظيم العمل داخل المراكز التكنولوجية.

وشدد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، ورفع كافة تجمعات النباشين بجوار صناديق القمامة، وتنفيذ حملات بشكل دورى ومستمر.

تلا ذلك، تفقُّد محافظ الإسماعيلية لمقر الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، حيث تفقد إدارات الشئون القانونية، الإدارة الهندسية، والإسكان.

واختتم "أكرم" جولته، بعقد اجتماع مع مديري الإدارة الهندسية، الشئون القانونية، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمناقشة معدلات الإنجاز بالحي، وأبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالشكل الأمثل.

ووجه بسرعة عقد اجتماع لبحث ومناقشة كافة المشكلات والمعوقات خاصة المتكررة والمتشابهة، والتواصل مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى حلول جذرية وسريعة.

كما تمت مناقشة كافة احتياجات الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وملفات التطوير والتجميل ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة بنطاق الحي.

