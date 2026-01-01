اختتام فعاليات حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة بالإسماعيلية (فيديو وصور)

18 حجم الخط

أجرت "فيتو" بثًّا مباشرًا من قصر ثقافة الإسماعيلية، لمتابعة فاعليات ختام حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي أقامها فرع المجلس القومي للمرأة بقيادة لبنى زكي مقررة الفرع.

أبرز الحضور خلال الفاعليات

وحضر الفعالية إيمي موسى عضوة المجلس، والمحامية جيهان دياب عضوة المجلس، ووفاء قطب المأذونة، والدكتورة داليا منصور الأستاذ بجامعة قناة السويس، والدكتور محمد الظواهري خبير أمن المعلومات، وشيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، ونائبات مجلس الشيوخ والبرلمان وعدد من القيادات النسائية في محافظة الإسماعيلية.

بدء الفاعليات

وبدأت فاعليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة افتتاحية للاذاعية الدكتورة سحر سالم والتي أكدت أهمية الفاعلية التي تشير إلى الجهود التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة في الإسماعيلية، والتي تضمنت العديد من الفاعليات على مدار 16 يومًا لمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

فاعليات متنوعة للحملة

وأكدت لبنى زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، على أن حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة تضمنت العديد من الفاعليات التي تم توجيهها للسيدات خاصة السيدات في القرى وذلك للتوعية بكافة صور وأشكال العنف ضدهن وكيفية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي معتدي.



ولفتت إلى أن الحملة شارك بها عدد من المتخصصين سواء في القانون أو الطب النفسي والأسرى، وكذا رجال الدين.

