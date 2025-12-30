رئيس مياه القناة يتابع سير العمل بقطاع الإسماعيلية

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
أجرى  اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة جولة تفقدية بمقر قطاع الإسماعيلية، بمدينة المستقبل، للاطمئنان على سير العمل بإدرات القطاع. 

الإسماعيلية تستعد لتنفيذ اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

موجة من الطقس السيئ تضرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

 

متابعة العمل في قطاعات ومناطق الشركة 

 

وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لجميع قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

 

وخلال الزيارة تم عقد اجتماع مع رئيس قطاع الإسماعيلية وبحضور مديرى عموم الإدارات الفنية والإدارية ومديرى شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقطاع الإسماعيلية لمتابعة منظومة العمل والحلول العاجلة للمناطق الساخنة.

 

الالتزام بخطط الصيانة 

 

وأكد رئيس مياه القناة على الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية، وذلك لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة. 

 

وشدد اللواء مهندس أحمد رمضان  على ضرورة المتابعة والتفتيش المستمر على مواقع ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى نطاق المسؤولية، من خلال المستويات الإدارية المختلفة والمتابعة المستمرة لسير العمل بكافة مواقع العمل بالمناطق التابعة لقطاع الإسماعيلية.

 

كما أشار رئيس الشركة على أهمية التعامل مع شكاوى المواطنين وسرعة حلها، وأن تقديم خدمة متميزة للمواطنين هو الهدف الأول للشركة. 

 

 مؤكدا على ضرورة تعزيز التواصل بين الإدارات المختلفة وتفعيل آليات المتابعة والتقييم المستمر لتحقيق التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية بالقطاع الأمر الذى يؤثر بدوره على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

