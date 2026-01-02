نجاح مستشفى الزقازيق العام في إجراء 40 عملية جراحية خلال 30 ساعة متواصلة

18 حجم الخط

قامت الفرق الطبية بمستشفى الزقازيق العام بـ محافظة الشرقية بإجراء 40 عملية جراحية متنوعة خلال 30 ساعة متواصلة، شملت 9 عمليات جراحة عامة، و11 عملية عظام، و8 قسطرة قلبية، و9 عمليات في تخصص أمراض النساء والتوليد.

كشف الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن نجاح الفرق الطبية بمستشفى الزقازيق العام في إجراء 40 عملية جراحية متنوعة خلال 30 ساعة متواصلة.

وأوضح أن هذه العمليات شملت جراحات كبرى ومتقدمة وذات مهارة عالية، ما يعكس استمرار المستشفى في تحقيق معدلات أداء مرتفعة ومتقدمة في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذا الإنجاز الجراحي يُعد واحدًا من أبرز الأرقام المحققة بين المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لـ مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ودل على حجم الجهد المبذول والتنسيق المميز بين جميع الفرق الطبية بالمستشفى لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع، وكيل المديرية، بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والعمل المستمر على إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وضمان تقديم الرعاية الطبية على مدار الساعة وفق أعلى معايير الجودة.

وكيل صحة الشرقية يشيد بجهود مستشفى الزقازيق العام

أشاد وكيل وزارة الصحة بالشرقية بجهود إدارة مستشفى الزقازيق العام وجميع أعضاء الفرق الطبية من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المساندة، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس التطور الملحوظ في مستوى العمل داخل الأقسام الطبية، موجهًا بضرورة استمرار العمل بنفس الروح لتحقيق المزيد من النجاحات الطبية لخدمة أبناء المحافظة.

كما قدّم الشكر لوكيل المديرية، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الخدمات الطبية، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، تقديرًا للجهود الإشرافية المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار الدكتور البيلي إلى أن العمليات الأربعين التي تم تنفيذها خلال ثلاثين ساعة متواصلة تنوعت ما بين ٩ عمليات جراحة عامة، و١١ عملية عظام، و٨ حالات قسطرة قلبية وتركيب دعامات، و٩ عمليات في تخصص النساء والتوليد، بالإضافة إلى حالتين جراحة عامة.

كما شملت العمليات حالة منظار للجهاز الهضمي العلوي مع ربط دوالي المريء، وقد تمت جميع العمليات الجراحية بنجاح بفضل الله ثم مهارة الفرق الطبية، حيث الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية في مختلف الأقسام بالمستشفى تحت إشراف الأطباء، حتى تماثلها للشفاء التام.

