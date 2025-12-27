استمرار العروض والتخفيضات داخل مركز الإسماعيلية التجاري في ثالث أيام الافتتاح

18 حجم الخط

يفتح مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET، لليوم الثالث على التوالي، أبوابه أمام المواطنين، ويقدم المركز عروضًا وتخفيضات خاصة على مجموعة متنوعة من السلع لتلبية احتياجات الأسر بأسعار مناسبة.

الهدف من إقامة مركز الإسماعيلية التجاري

ويُعد المركز سوقًا منظمًا يضم باكيات ومحال مرخصة، بما يسهم في تجميع الأنشطة التجارية داخل نطاق محدد، وهو ما يدعم خطة المحافظة للحد من الأسواق العشوائية بالشوارع والميادين.

مركز الإسماعيلية التجاري بالمحطة الجديدة، فيتو

تحسين حركة المرور وتخفيف التكدس الناتج عن الإشغالات

كما يساهم ذلك في تحسين حركة المرور وتخفيف التكدسات الناتجة عن الإشغالات غير المنظمة، بما يحقق انسيابية مرورية أعلى وسلامة للمواطنين.

توفير بيئة تسوق آمنة

ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية أن إنشاء المركز يأتي ضمن توجهات الدولة لتوفير بيئة تسوق آمنة ومنظمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية، كما يوفر المركز فرص عمل للتجار والعمالة، ويدعم النشاط الاقتصادي المحلي.

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية افتتحت مركز الإسماعيلية التجاري Ismailia outlet خلال زيارتها لمحافظة الإسماعيلية الخميس الماضي.

دعوة عامة للمواطنين

وتدعو محافظة الإسماعيلية المواطنين إلى زيارة مركز الإسماعيلية التجاري خلال أيام الافتتاح للاستفادة من العروض المقدمة، والمشاركة في دعم الجهود الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين مستوى الخدمات والحركة المرورية داخل المدينة.

