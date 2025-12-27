السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار العروض والتخفيضات داخل مركز الإسماعيلية التجاري في ثالث أيام الافتتاح

مركز الإسماعيلية
مركز الإسماعيلية التجاري بالمحطة الجديدة، فيتو
18 حجم الخط

يفتح مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET، لليوم الثالث على التوالي، أبوابه أمام المواطنين، ويقدم المركز عروضًا وتخفيضات خاصة على مجموعة متنوعة من السلع لتلبية احتياجات الأسر بأسعار مناسبة. 

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المركز التجاري بالمحافظة (صور)

الحكم على والد المتهم بقتل زميله وتقطيعه بالإسماعيلية 29 يناير

 

الهدف من إقامة مركز الإسماعيلية التجاري 

 

ويُعد المركز سوقًا منظمًا يضم باكيات ومحال مرخصة، بما يسهم في تجميع الأنشطة التجارية داخل نطاق محدد، وهو ما يدعم خطة المحافظة للحد من الأسواق العشوائية بالشوارع والميادين. 

مركز الإسماعيلية التجاري بالمحطة الجديدة، فيتو
مركز الإسماعيلية التجاري بالمحطة الجديدة، فيتو
مركز الإسماعيلية التجاري بالمحطة الجديدة، فيتو
مركز الإسماعيلية التجاري بالمحطة الجديدة، فيتو

تحسين حركة المرور وتخفيف التكدس الناتج عن الإشغالات 

 

 كما يساهم ذلك في تحسين حركة المرور وتخفيف التكدسات الناتجة عن الإشغالات غير المنظمة، بما يحقق انسيابية مرورية أعلى وسلامة للمواطنين. 

مركز الإسماعيلية التجاري بالمحطة الجديدة، فيتو
مركز الإسماعيلية التجاري بالمحطة الجديدة، فيتو
مركز الإسماعيلية التجاري بالمحطة الجديدة، فيتو
مركز الإسماعيلية التجاري بالمحطة الجديدة، فيتو
مركز الإسماعيلية التجاري بالمحطة الجديدة، فيتو
مركز الإسماعيلية التجاري بالمحطة الجديدة، فيتو

توفير بيئة تسوق آمنة 

 

ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية أن إنشاء المركز يأتي ضمن توجهات الدولة لتوفير بيئة تسوق آمنة ومنظمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية، كما يوفر المركز فرص عمل للتجار والعمالة، ويدعم النشاط الاقتصادي المحلي.

مركز الإسماعيلية التجاري بالمحطة الجديدة، فيتو
مركز الإسماعيلية التجاري بالمحطة الجديدة، فيتو
مركز الإسماعيلية التجاري بالمحطة الجديدة، فيتو
مركز الإسماعيلية التجاري بالمحطة الجديدة، فيتو

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية افتتحت مركز الإسماعيلية التجاري Ismailia outlet خلال زيارتها لمحافظة الإسماعيلية الخميس الماضي.

دعوة عامة للمواطنين 

 

وتدعو محافظة الإسماعيلية المواطنين إلى زيارة مركز الإسماعيلية التجاري خلال أيام الافتتاح للاستفادة من العروض المقدمة، والمشاركة في دعم الجهود الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين مستوى الخدمات والحركة المرورية داخل المدينة.

https://maps.app.goo.gl/CTSzrz5U6i2UWFnz6 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية النشاط الاقتصادي المحلي منال عوض وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى الحميات

محافظ الإسماعيلية: نسعى لإقامة الفعاليات الثقافية التي تؤثر في وعي ووجدان المواطنين

محافظ الإسماعيلية: نادي الفيروز أصبح مركزا متكاملا لدعم السياحة بالمحافظة

افتتاح مركز الإسماعيلية التجاري بطريق البلاجات

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون 0/2 في الشوط الأول

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول

كأس مصر، عمر كمال يسجل هدف الأهلي الأول في شباك المصرية للاتصالات

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين السنغال والكونغو الديمقراطية بالشوط الأول

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

فان دايك يصطحب أبناء جوتا في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون لتكريم والدهم

كأس الأمم الأفريقية، بنين تتقدم على بوتسوانا بهدف نظيف في الشوط الأول

بعد الاعتراف بصوماليلاند، محمد على خير: مطلوب تكتل مصري سعودي تركي لمواجهة تهديدات نتنياهو

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز الأخذ من مال الزوج دون علمه في هذه الحالة

تفسير رؤية التاج بالمنام وعلاقتها بالنجاح والتألق في الحياة المهنية

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads