محافظ الإسماعيلية يطلق مبادرة "أسبوع الخير" للدعم الغذائي

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطوط العريضة لمبادرة "أسبوع الخير" والتي تأتي في إطار السعي لتوفير الحماية الاجتماعية والدعم الغذائي المباشر للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن، دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، دكتور علاء حلاوة وكيل وزارة الزراعة، دكتور زكريا هاشم مدير عام الطب البيطري، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

جانب من الاجتماع، فيتو

مميزات المبادرة

وأكد "أكرم" أن ما يميز هذه المبادرة أنها لم تقتصر على مشاركة جهة واحدة، بل شهدت تنسيقًا رفيع المستوى بين مختلف القطاعات لتعظيم الاستفادة ولضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث تقوم: مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة باعتبارها المسؤولة عن تحديد المستفيدين عبر قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لضمان العدالة في التوزيع.

كما تشارك مديريات الزراعة والطب البيطري بالدعم العيني وأيضًا لضمان جودة وسلامة المكونات الغذائية والبروتين الحيواني المستخدم.

بينما تباشر الصحة والبيئة الإشراف الصحي الكامل على إعداد الوجبات وضمان معايير السلامة البيئية.

وتمثل المراكز والمدن والأحياء الأذرع التنفيذية لضمان وصول الوجبات إلى كل قرية ونجع في المحافظة.

المستهدف من المبادرة

ومن المستهدف خلال تلك المبادرة توزيع ٣٥ ألف وجبة مطهية وطازجة للأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الحالات الأولى بالرعاية المرصودة من المراكز والقرى.

مشيرًا إلى أن الرسالة الأساسية من المبادرة هي التأكيد على "أن الجهاز التنفيذي يعمل على خدمة المواطنين بكافة فئاتهم " وتحويل شعارات التكافل إلى واقع ملموس يشعر به المواطن البسيط.

موضحًا "أن الهدف من "أسبوع الخير" ليس فقط سد احتياج غذائي، بل هو رسالة طمأنة بأن الدولة بكل أجهزتها تقف بجانب المواطن، وتعمل على تحقيق حماية اجتماعية حقيقية تقوم على التكامل لا الجزر المنعزلة".

