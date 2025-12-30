مودرن جاس وبنك مصر يقدمان حلولا مرنة لتقسيط رسوم توصيل الغاز للعملاء

18 حجم الخط

وقعت شركة مودرن جاس بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتقسيط قيمة مقايسات توصيل الغاز الطبيعي، في خطوة تهدف لتسهيل الدفع على دفعات تتناسب مع الإمكانيات المالية للعملاء.

يأتي هذا التعاون ضمن جهود وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية( إيجاس) لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة العملاء، وتسريع معدلات التوصيل، مع تقليل الاعتماد على المدفوعات النقدية المباشرة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في الخدمات الأساسية.

ايجاس تعقد اجتماعا لمتابعة خطط توصيل الغاز الطبيعي

عقدت منذ ايام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اجتماعًا برئاسة المهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي، وبمشاركة قيادات الشركة ورؤساء شركات توزيع الغاز الطبيعي، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قري الريف المصري، حيث تم التأكيد على الانتهاء من 90% من إجمالي الأعمال المخططة، و الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية فور إتاحتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أية معوقات.

توصيل الغاز الطبيعي لقطاعات الغاز المنزلية

كما ناقش الاجتماع موقف توصيل الغاز الطبيعي لقطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية والصناعية، والالتزام بالبرامج الزمنية، إلى جانب استمرار حملات توعية المواطنين بالاستخدام الآمن للغاز وعدم الاستعانة بغير المختصين في صيانة وتعديل أجهزة ووصلات الغاز، وكذلك أعمال تأمين ومتابعة شبكات الغاز الطبيعي، حفاظًا على السلامة العامة.

