الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مودرن جاس وبنك مصر يقدمان حلولا مرنة لتقسيط رسوم توصيل الغاز للعملاء

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي وزير البترول، فيتو
18 حجم الخط
ads

وقعت شركة مودرن جاس بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتقسيط قيمة مقايسات توصيل الغاز الطبيعي، في خطوة تهدف لتسهيل الدفع على دفعات تتناسب مع الإمكانيات المالية للعملاء.

يأتي هذا التعاون ضمن جهود وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية( إيجاس) لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة العملاء، وتسريع معدلات التوصيل، مع تقليل الاعتماد على المدفوعات النقدية المباشرة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في الخدمات الأساسية.

ايجاس تعقد اجتماعا لمتابعة خطط توصيل الغاز الطبيعي 

عقدت منذ ايام  الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اجتماعًا  برئاسة المهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي، وبمشاركة قيادات الشركة ورؤساء شركات توزيع الغاز الطبيعي، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قري الريف المصري، حيث تم التأكيد على الانتهاء من  90% من إجمالي الأعمال المخططة،  و الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية فور إتاحتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أية معوقات.

توصيل الغاز الطبيعي لقطاعات الغاز المنزلية

كما ناقش الاجتماع موقف توصيل الغاز الطبيعي لقطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية والصناعية،  والالتزام بالبرامج الزمنية، إلى جانب استمرار حملات توعية المواطنين بالاستخدام الآمن للغاز وعدم الاستعانة بغير المختصين في صيانة وتعديل أجهزة ووصلات الغاز، وكذلك أعمال تأمين ومتابعة شبكات الغاز الطبيعي، حفاظًا على السلامة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية الدولة البرامج الزمنية الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية العضو المنتدب التنفيذي المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قري الريف تطوير قرى الريف المصري شركة مودرن جاس قري الريف المصري لشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مودرن جاس وزارة البترول

مواد متعلقة

وزير البترول يبحث مع رئيس النواب اللبناني تعزيز التعاون بين البلدين

تفاصيل لقاء وزير البترول مع الرئيس اللبناني

هيئة البترول تضبط مخالفين تلاعبوا في 286 ألف لتر سولار وبنزين بعدد من المحطات

بتروتريد توقف السداد الإلكتروني لمدة أسبوع

وزير البترول يتفقد أعمال حفر أول بئر ببرنامج إيني الإيطالية بخليج السويس وسيناء

وزير البترول يبحث مع لؤي الخرافي فرص توسع استثمارات القابضة المصرية الكويتية بمصر

وزير البترول يبحث مع نظيره البحريني تعزيز التعاون بمجال الطاقة

وزير البترول يبحث مع نظيره القطري سبل فتح أسواق عمل للشركات المصرية بالدوحة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة (صور)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

السقوط في بئر الغل والحسد!

وفاة الروائي محمد يوسف الغرباوي

اليمن: سنلجأ إلى إجراءات قانونية ضد الإمارات حال رفضها سحب قواتها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads