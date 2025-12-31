الأربعاء 31 ديسمبر 2025
محافظات

حملة رقابية تداهم مكامير الفحم بالإسماعيلية

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
شنت إدارة شئون البيئة بـمحافظة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ومديرية الزراعة بالمحافظة، حملة مشتركة للتفتيش على مكامير الفحم الغير مرخصة بقرية السبع آبار شرقية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئة المتبعة في هذا المجال. 

الحبس 3 سنوات للمتهم بالتعدي على معلم في الإسماعيلية

محافظة الإسماعيلية تنظم حفلا بمناسبة رأس السنة

نتائج الحملة على مكامير الفحم 

وأوضحت المهندسة مروة الخولي مدير إدارة البيئة بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضرين للمخالفات البيئية التي تم رصدها. 

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين 

وأكدت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بالمخالفة القانونية للمادة ١٩ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته والتي تنص على الالتزام بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع. 

وأشارت الخولي إلى أن إدارة شئون البيئة تواصل خطتها في تكثيف حملاتها للحد من مصادر التلوث وذلك ضمن جهود الدولة لمواجهة تلوث الهواء وتغير المناخ. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 

عقوبة مخالفة نص مادة قانون إدارة مكامير الفحم 

 نصت المادة ٨٤ مكرر من نفس القانون على عقوبة مخالفة نص المادة السابقة "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين ١٩، ٢٣ من هذا القانون وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 

