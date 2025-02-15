محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الطرق (صور)

وجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بسرعة إنجاز الأعمال الخاصة بمشروعات رصف الطرق والتي تأتي ضمن الخطة الاستثمارية 2024 - 2025.



تنفيذ مشروعات الطرق بمراكز الإسماعيلية

وتنفذ مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية حاليا 10 مشروعات بنطاق محافظة الإسماعيلية، منها مشروعين بالقنطرة غرب هم طريق بر أيمن ترعة بورسعيد الواصل بين طريق معدية السيارات بالقنطرة غرب حتى السكة الحديد.

جانب من خطة الطرق،فيتو

إنشاء كوبري سيارات لتنفيذ مدخل جديد لمدينة القنطرة غرب

كما تنفذ مشروع إنشاء كوبري سيارات لتنفيذ مدخل جديد لمدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية ويخدم أيضًا سوق الجملة الجديد الذي تم الانتهاء من إنشائه بالفعل، وتبلغ الاستثمارات المحددة لتنفيذ الأعمال حوالي ٥٠ مليون جنيهًا.

جانب من خطة الطرق،فيتو

بدء الأعمال منذ أول فبراير

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن الأعمال بدأت مطلع فبراير الجاري ومن المنتظر الانتهاء منها خلال 6 شهور، وهي تشمل إنشاء طريق بطول 1200 متر، تضم الأعمال جميع المرافق والإنارة،وكوبري للسيارات في نهاية الطريق أمام إدارة مرور القنطرة.

جانب من خطة الطرق،فيتو

وبدأت أعمال تمهيد وتوسيع الطريق الجاري إنشائه بعرض ١٤ متر.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة الإسماعيلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة لربط المراكز ببعضها بطرق رئيسية وفرعية.



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