عقب تأجيل محاكمة المتهم بقتله، أول ظهور لأسرة صغير الإسماعيلية (بث مباشر)

18 حجم الخط

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرًا من أمام مجمع محاكم الإسماعيلية، لرصد أول ظهور لأهل ضحية صغير الإسماعيلية، والذى لقي مقتله في جريمة مروعة على يد زميله في المدرسة.

والدة ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير تنفي صلة ابنها بالمتهم

ومن جانبها أكدت والدة ضحية الإسماعيلية الصغير، عقب تأجيل محاكمة المتهم بقتله، أن نجلها لم تكن تربطه أي علاقة بالمتهم، غير أن المتهم سرق هاتفه المحمول، على حد قولها.

المتهم قام بالاستيلاء على هاتف نجلها المحمول وبيعه

وأشارت والدة ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، إلى أن نجلها أخبرها بأن زميله استولى على هاتفه المحمول ثم باعه للحصول على أموال.

أخر مقابلة جمعت بين الأم ونجلها

ولفتت إلى أن أخر مقابلة جمعتها بنجلها كانت يوم اختفائه حيث قامت باصطحابه من المنزل وهي ذاهبة إلى عملها ولم تره بعد ذلك.

وقالت باكية أنها تفتقد "محمد " ابنها الوحيد الذى فقدته ورغم أنها كانت صديقته إلا أنها لم تتمكن من حمايته.

وناشدت والدة ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بأبنائهم ومصاحبتهم، ورصد كافة تحركاتهم، كما طالبت المشرع والدولة بضرورة التدخل لتعديل قانون جرائم الطفل.

وكانت قد قررت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، تأجيل نظر قضية قاتل صغير الإسماعيلية إلى جلسة الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر الجاري، وذلك للاطلاع وتقديم المستندات، مع استمرار حبس المتهم.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، فرضت إجراءات أمنية مشددة حول مجمع المحاكم قبل المحاكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.