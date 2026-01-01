غياب لامين يامال عن تدريبات برشلونة قبل مواجهة إسبانيول

18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل بشأن تعرض لامين يامال، نجم نادي برشلونة، بعد غيابه عن المران قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة مع إسبانيول ببطولة الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

وذكرت صحيفة "سبورت" منذ قليل، أن تدريبات برشلونة اليوم الخميس، شهدت غياب لامين يامال عن صفوف الفريق، حيث وصل اللاعب الشاب إلى مرافق النادي، لكنه غادر بعد دقائق ولم يتمكن من المشاركة في الحصة التدريبية الجماعية تحت إشراف المدرب هانز فليك.

وأضافت أن برشلونة لم يصدر أي بيان رسمي بشأن إصابة يامال ولم يتم الكشف عن سبب غياب الجناح الشاب عن التدريبات حتى الآن، لكن اللاعب لا يعاني من مشكلة خطيرة.

وأوضحت أن غياب يامال عن تدريبات برشلونة اليوم لن يمنع مشاركته بشكل طبيعي في لقاء ديربي كتالونيا أمام إسبانيول، بينما سيبقى اللاعب تحت ملاحظة الجهاز الطبي خلال الساعات القادمة، حيث ستكون غدًا الحصة التدريبية الأخيرة للبلوجرانا قبل المباراة.

تقارير إسبانية تكشف موعد وصول حمزة عبد الكريم للانضمام إلى برشلونة

فيما يستعد حمزة عبد الكريم مهاجم النادي الأهلي ومنتخب الشباب، للانضمام إلى فريق صفوف فريق الرديف بنادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، موعد وصول حمزة عبد الكريم، للانضمام إلى نادي برشلونة، بعد الاتفاق على انتقاله على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي لتعزيز صفوف الفريق الرديف.

ويملك برشلونة خيار الشراء مقابل 1.5 مليون يورو بالإضافة لمكافآت فضلًا عن 15% من أي عملية بيع مستقبلية.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أأن حمزة عبد الكريم سيصل إلى برشلونة يوم الاثنين المقبل 5 يناير، ليصبح أول لاعب مصري يرتدي قميص البارسا.

حمزة عبد الكريم يتابع حسابات برشلونة على إنستجرام بعد اقتراب انتقاله للفريق

فيما بدأ حمزة عبد الكريم، مهاجم النادي الأهلي الشاب، متابعة حسابات نادي برشلونة الإسباني على منصة "إنستجرام"، في مؤشر على حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التطور بعد تأكيدات عدة عن موافقة الأهلي على انتقال اللاعب إلى الفريق الكتالوني، في صفقة ينتظر أن تعلن رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الانتهاء من بعض التفاصيل الأخيرة.

أشرف بن عياد يعلن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

وأعلن أشرف بن عياد، مراسل شبكة قنوات بي إن سبورتس في إسبانيا والمتخصص في أخبار نادي برشلونة، انتقال حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي إلى صفوف الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونشر بن عياد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك رسالة ترحيب باللاعب الشاب، كتب فيها: "مرحبا بك في برشلونة، مرحبا بك أيها الرائع"، في إشارة إلى إتمام الصفقة وانضمام موهبة الأهلي إلى صفوف البارسا.

ويُعد حمزة عبد الكريم من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث لفت الأنظار بأدائه مع منتخب مصر للناشئين، ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، قبل أن يحسم برشلونة الصفقة لصالحه، في خطوة جديدة تعكس ثقة النادي الإسباني في إمكانيات اللاعب ومستقبله الواعد.

حمزة عبد الكريم يقترب من برشلونة

وأوضح المصدر أن المفاوضات بين الأهلي والنادي الإسباني تسير بشكل إيجابي خلال الفترة الحالية، مع وجود توافق مبدئي على معظم بنود الصفقة، في انتظار حسم التفاصيل النهائية والإجراءات الرسمية قبل الإعلان عنها.

أرقام حمزة عبد الكريم

وعلى صعيد الأرقام، كشف موقع ترانسفير ماركت أن حمزة عبد الكريم شارك مع الفريق الأول للنادي الأهلي في 6 مباريات بمختلف المسابقات، لم ينجح خلالها في تسجيل أي أهداف أو صناعة أهداف لزملائه.

في المقابل، قدم المهاجم الشاب مستويات لافتة بقميص منتخب مصر للناشئين، حيث شارك في 19 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا، ونجح في صناعة 6 أهداف أخرى.

مفاوضات برشلونة لضم حمزة عبد الكريم

شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع برشلونة تطورات جديدة في ظل إصرار النادي الكتالوني على الحصول على خدمات مهاجم الأهلي الشاب حمزة عبد الكريم، حيث قالت مصادر إن النادي الإسباني سينهي الصفقة لصالحه مقابل ٢ مليون يورو، بالإضافة إلى منح الأهلي ١٥٪ من إعادة نسبة البيع مستقبلا وهو ما يعني تحرك المفاوضات في طريق الحسم بإتمامها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.