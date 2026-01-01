الخميس 01 يناير 2026
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على مواعيد مباريات النادي الأهلي ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2025-2026.

وكان الأهلي قد خاض مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 

وحدد كاف يوم الأحد الموافق 25 يناير المقبل موعدا لمباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني، والتي تقام في تمام الساعة السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

كما تقام مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الرابعة يوم السبت الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب دار السلام بتنزانيا.

وفي الجولة الخامسة من دور المجموعات، يلتقي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري، في مباراة تقام بالجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 7 فبراير الجاري.

وفي المقابل، لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن عن موعد الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي يستضيف خلالها الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي على استاد القاهرة الدولي، في انتظار تحديدها خلال الفترة المقبلة.

