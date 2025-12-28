لامين يامال يحصل على جائزة جلوب سوكر 2025 كأفضل مهاجم في العالم

18 حجم الخط

حصد لامين يامال نجم نادي برشلونة جوائز جلوب سوكر 2025، كأفضل مهاجم في العالم، في الحفل الذي يقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأحد.

كما حصل خورخي مينديز على جائزة أفضل وكيل لاعبين في العالم، وكذلك حصد كامبوس المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على جائزة جلوب سوكر لأفضل مدير رياضي.

منتخب البرتغال الأفضل في العالم

وحصد منتخب البرتغال على جائزة جلوب سوكر لأفضل منتخب في العالم 2025.

لابورتا أفضل رئيس ناد في الدوري الإسباني

نجح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، في اعتلاء منصة التتويج لتسلم جائزة أفضل نادي في الدوري الإسباني لعام 2025، بعدما نجح الفريق في حسم الصراع لصالحه، متفوقا على غريمه التقليدي ريال مدريد.

وجاء هذا التكريم بعد موسم تاريخي حقق فيه البرسا الثلاثية المحلية (الدوري الإسباني، وكأس الملك، والسوبر الإسباني)، مقدما كرة قدم هجومية أعادت للأذهان عصره الذهبي.

جوائز فليك ورافينيا ويامال

حصد الألماني هانز فليك جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني، بعدما قاد الفريق في الموسم الماضي لحصد الثلاثية، في أول موسم له مع البرسا بعدما جاء خلفا للمدرب تشافي هيرنانديز.

بينما حصد رافينيا جائزة أفضل لاعب في الليجا بعد تألقه في الموسم الماضي مع البرسا، من جلوب سوكر، بينما توج لامين يامال بجائزة أفضل لاعب شاب بفضل ما قدمه بالموسم الماضي مع الفريق الكتالوني.

الفائزون بجوائز جلوب سوكر في الدوري الإسباني 2025

- أفضل فريق: برشلونة.

- أفضل مدرب: الألماني هانز فليك.

- أفضل تصدي: السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد.

- أفضل لاعب: البرازيلي رافينيا.

- أفضل لاعب شاب: الإسباني لامين يامال.

