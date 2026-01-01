أرقام حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي بعد اقتراب انتقاله إلى برشلونة

18 حجم الخط

اقترب حمزة عبد الكريم، مهاجم الأهلي الشاب، من خوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا، بعد دخول مفاوضات انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني مراحلها الأخيرة، في صفقة لم يتبقَ على إتمامها رسميا سوى بعض الرتوش البسيطة، وفقًا لمصدر داخل النادي الأهلي.

حمزة عبد الكريم يقترب من برشلونة

وأوضح المصدر أن المفاوضات بين الأهلي والنادي الإسباني تسير بشكل إيجابي خلال الفترة الحالية، مع وجود توافق مبدئي على معظم بنود الصفقة، في انتظار حسم التفاصيل النهائية والإجراءات الرسمية قبل الإعلان عنها.

أرقام حمزة عبد الكريم

وعلى صعيد الأرقام، كشف موقع ترانسفير ماركت أن حمزة عبد الكريم شارك مع الفريق الأول للنادي الأهلي في 6 مباريات بمختلف المسابقات، لم ينجح خلالها في تسجيل أي أهداف أو صناعة أهداف لزملائه.

في المقابل، قدم المهاجم الشاب مستويات لافتة بقميص منتخب مصر للناشئين، حيث شارك في 19 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا، ونجح في صناعة 6 أهداف أخرى.

مفاوضات برشلونة لضم حمزة عبد الكريم

شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع برشلونة تطورات جديدة في ظل إصرار النادي الكتالوني على الحصول على خدمات مهاجم الأهلي الشاب حمزة عبد الكريم، حيث قالت مصادر إن النادي الإسباني سينهي الصفقة لصالحه مقابل ٢ مليون يورو، بالإضافة إلى منح الأهلي ١٥٪ من إعادة نسبة البيع مستقبلا وهو ما يعني تحرك المفاوضات في طريق الحسم بإتمامها.

