الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرقام حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي بعد اقتراب انتقاله إلى برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
18 حجم الخط

اقترب حمزة عبد الكريم، مهاجم الأهلي الشاب، من خوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا، بعد دخول مفاوضات انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني مراحلها الأخيرة، في صفقة لم يتبقَ على إتمامها رسميا سوى بعض الرتوش البسيطة، وفقًا لمصدر داخل النادي الأهلي.

حمزة عبد الكريم يقترب من برشلونة

وأوضح المصدر أن المفاوضات بين الأهلي والنادي الإسباني تسير بشكل إيجابي خلال الفترة الحالية، مع وجود توافق مبدئي على معظم بنود الصفقة، في انتظار حسم التفاصيل النهائية والإجراءات الرسمية قبل الإعلان عنها.

أرقام حمزة عبد الكريم

وعلى صعيد الأرقام، كشف موقع ترانسفير ماركت أن حمزة عبد الكريم شارك مع الفريق الأول للنادي الأهلي في 6 مباريات بمختلف المسابقات، لم ينجح خلالها في تسجيل أي أهداف أو صناعة أهداف لزملائه.

في المقابل، قدم المهاجم الشاب مستويات لافتة بقميص منتخب مصر للناشئين، حيث شارك في 19 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا، ونجح في صناعة 6 أهداف أخرى.

مفاوضات برشلونة لضم حمزة عبد الكريم 

شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع برشلونة تطورات جديدة في ظل إصرار النادي الكتالوني على الحصول على خدمات مهاجم الأهلي الشاب حمزة عبد الكريم، حيث قالت مصادر إن النادي الإسباني سينهي الصفقة لصالحه مقابل ٢ مليون يورو، بالإضافة إلى منح الأهلي ١٥٪ من إعادة نسبة البيع مستقبلا وهو ما يعني تحرك المفاوضات في طريق الحسم بإتمامها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي برشلونة الإسباني برشلونة حمزة عبد الكريم أرقام حمزة عبد الكريم منتخب مصر

مواد متعلقة

القادسية يفوز بثلاثية أمام الشباب في الدوري السعودي

اتحاد جدة يكتسح نيوم بثلاثية في الدوري السعودي

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتعادل 1/1 مع نيوم في الشوط الأول

أرقام ييس توروب مع الأهلي منذ توليه المهمة الفنية حتى الآن

التشكيل الرسمي لمباراة اتحاد جدة ونيوم في الدوري السعودي

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر

مواجهات قوية، جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026

في انتظار قرار الخطيب، برشلونة يقترب من حسم صفقة حمزة عبد الكريم

الأكثر قراءة

أشرف بن عياد يعلن انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

السجن المشدد لـ4 أصحاب شركات لاتهامهم بالتهرب الضريبي

أمطار غزيزة وغيوم شديدة، موجة من الطقس السيئ بالبحيرة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على معنى "سبحا" في قوله تعالى "إن لك في النهار سبحا طويلا"

في يومها العالمي، الأزهر للفتوى يكشف عن 7 سلوكيات تعزز تماسك الأسرة

آراء العلماء في مكان دفن السيدة زينب وقصة وفاتها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads