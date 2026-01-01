الخطيب يقدم واجب العزاء في حمدي جمعة نجم الأهلي السابق

18 حجم الخط

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تقديم واجب العزاء في وفاة حمدي جمعة، نجم الأهلي السابق، الذي وافته المنية مساء الإثنين الماضي، بعد مسيرة حافلة بالعطاء داخل جدران القلعة الحمراء.

وتقدم الخطيب بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وذويه، مؤكدا أن النادي الأهلي فقد أحد أبنائه المخلصين الذين تركوا بصمة مميزة خلال فترة لعبه بقميص الفريق.

الأهلي ينعي حمدي جمعة نجم الفريق الأسبق

نعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حمدي جمعة نجم القلعة الحمراء السابق، الذي وافته المنية مساء الإثنين الماضي.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن حمدي جمعة، لاعب الأهلي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم. داعين المولى - عز وجل -أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفى حمدي جمعة نجم النادي الأهلي السابق، بعد صراع مع المرض.

