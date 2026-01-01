الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الخطيب يقدم واجب العزاء في حمدي جمعة نجم الأهلي السابق

الخطيب وحمدي جمعة
الخطيب وحمدي جمعة
18 حجم الخط

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تقديم واجب العزاء في وفاة حمدي جمعة، نجم الأهلي السابق، الذي وافته المنية مساء الإثنين الماضي، بعد مسيرة حافلة بالعطاء داخل جدران القلعة الحمراء.

وتقدم الخطيب بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وذويه، مؤكدا أن النادي الأهلي فقد أحد أبنائه المخلصين الذين تركوا بصمة مميزة خلال فترة لعبه بقميص الفريق.

الأهلي ينعي حمدي جمعة نجم الفريق الأسبق 

نعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حمدي جمعة نجم القلعة الحمراء السابق،  الذي وافته المنية مساء الإثنين الماضي.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: مجلس إدارة النادي، برئاسة  محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن حمدي جمعة، لاعب الأهلي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم. داعين المولى - عز وجل -أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفى حمدي جمعة نجم النادي الأهلي السابق، بعد صراع  مع المرض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حمدي جمعة الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب الخطيب

مواد متعلقة

الجونة يفوز على وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

أشرف بن عياد يعلن انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة

كأس عاصمة مصر، الجونة يتقدم على وادي دجلة 0/1 في الشوط الأول

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أرقام حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي بعد اقتراب انتقاله إلى برشلونة

القادسية يفوز بثلاثية أمام الشباب في الدوري السعودي

اتحاد جدة يكتسح نيوم بثلاثية في الدوري السعودي

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتعادل 1/1 مع نيوم في الشوط الأول

الأكثر قراءة

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

السجن المشدد لـ4 أصحاب شركات لاتهامهم بالتهرب الضريبي

حالة الطقس الآن، تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق وأمطار خفيفة بالقاهرة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟..أمين الفتوى يجيب

تعرف على معنى "سبحا" في قوله تعالى "إن لك في النهار سبحا طويلا"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads