مواجهات قوية، جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض شهر مزدحم بالمواجهات القوية خلال يناير 2026، في إطار مشاركاته بمنافسات الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا، إلى جانب بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعرض لكم موقع فيتو خلال السطور القادمة جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير من عام 2026، والذي يشهد العديد من المواجهات القوية التي تنتظر المارد الأحمر. 

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير

وجاء جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير على النحو التالي:

السبت 10 يناير:

 الأهلي ضد فاركو، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، في تمام الساعة الخامسة مساء.

الخميس 15 يناير:

 الأهلي ضد طلائع الجيش، في كأس عاصمة مصر، الساعة الخامسة مساء.

الإثنين 19 يناير: 

الأهلي ضد طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، الساعة الخامسة مساء.

الجمعة 23 يناير: 

الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا، الساعة السادسة مساء.

الثلاثاء 27 يناير:

الأهلي ضد وادي دجلة، في الدوري المصري الممتاز، الساعة الخامسة مساء.

الجمعة 30 يناير: 

الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا، الساعة السادسة مساء.

الأهلي يخسر أمام المقاولون العرب 

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على استاد السلام،  ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق المقاولون العرب في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر. 

