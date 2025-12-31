القادسية يفوز بثلاثية أمام الشباب في الدوري السعودي

18 حجم الخط

حقق فريق القادسية فوزا مثيرا على نظيره الشباب بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي.

مباراة القادسية والشباب

افتتح فريق القادسية التسجيل مبكرا في شباك الشباب، بعدما أحرز ماتيو ريتشي الهدف الأول في الدقيقة 12، وعزز القادسية تقدمه بهدف ثاني عن طريق جوليان كينيونيس في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، قبل أن يواصل الفريق تفوقه الهجومي بتسجيل الهدف الثالث عبر ناشيتان نانديز في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية 3-0.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق الشباب العودة إلى أجواء اللقاء، ونجح في تقليص الفارق عن طريق جوش براونهيل الذي سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 61.

وقبل صافرة النهاية، حصل الشباب على ركلة جزاء سجل منها يانيك كاراسكو الهدف الثاني في الدقيقة 90+2.

تشكيل الشباب ضد القادسية

وجاء تشكيل الشباب ضد القادسية كالتالي:

حراسة المرمى: غروهي

الدفاع: مكي - الشويرخ - هوديت

الوسط: الصيباني - عدلي- براونهيل - بالعبيد

الهجوم: كاراسكو - اوناي - معتوق

تشكيل القادسية ضد الشباب

بينما جاء تشكيل القادسية أمام الشباب كالآتي:

حراسة المرمى: كاستيلس

الدفاع: محمد أبو شامات - الشهراني - ناتشو فيرنانديز - غاستون ألفاريز

الوسط: فايغل - بونسو - ناهيتان نانديز

الهجوم: كينيونس - ريتيجي - نانديز

ترتيب الشباب والقادسية في الدوري السعودي

وبهذه النتيجة يحتل فريق الشباب المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقطة، فيما يتواجد فريق القادسية في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

