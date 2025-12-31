الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة اتحاد جدة ونيوم في الدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة
18 حجم الخط

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيوم، في إطار منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل اتحاد جدة أمام نيوم

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: أحمد شراحيلي، حسن كادش، دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، موسى ديابي.

خط الهجوم: روجر فرنانديز، كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين.

وضمت دكة بدلاء الاتحاد ضد نيوم كل من، أحمد الغامدي، صالح الشهري، عوض الناشري، محمد فلاته، أحمد الجليدان، محمد برناوي، حامد الغامدي، عبد العزيز البيشي، محمد العبسي.

تشكيل نيوم أمام اتحاد جدة 

كما أعلن الجهاز الفني لفريق نيوم تشكيل فريقه، والذي ظهر فيه المحترف المصري أحمد حجازي أساسيا حيث جاء التشكيل علي النحو التالي: 

حراسة المرمى: ماكسيميانو.

خط الدفاع: خليفة – أحمد حجازي – زيزي – عبدي.

خط الوسط: العلي – دوكوري – كوني – بن رحمة.

خط الهجوم: عبدو – لاكازيت

موعد مباراة اتحاد جدة ونيوم في الدوري السعودي 

ويحل اتحاد جدة ضيفا على نيوم، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي، في تمام الساعة 6:25 مساءً.

ترتيب اتحاد جدة ونيوم في الدوري السعودي 

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، متساويا مع فريق نيوم صاحب المركز السابع. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد جدة نيوم الدوري السعودي اتحاد جدة ونيوم سيرجيو كونسيساو دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي

مواد متعلقة

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر

مواجهات قوية، جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026

في انتظار قرار الخطيب، برشلونة يقترب من حسم صفقة حمزة عبد الكريم

مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع وولفرهامبتون 1-1 في الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة من المقاولون العرب

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

بعد خسارة الأحمر أمام المقاولون، ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

أسعار الخردة في السوق المحلية اليوم الأربعاء

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل "ليل" على منصة شاهد

السيسي يؤكد أهمية دور التعليم والمساجد والكنائس والإعلام في مواجهة التحديات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31-12-2025

السجن المشدد 15 سنة للمتهمين في سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في السوق المحلية اليوم الأربعاء

الفضة تهوي بأكثر من 8% والذهب يتأرجح

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بحدوث مشكلة كبيرة

موعد الليلة الختامية لـ مولد السيدة زينب 2026

الأزهر للفتوى يؤكد على 5 معان مع استقبال 2026

المزيد
الجريدة الرسمية
ads