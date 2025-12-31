التشكيل الرسمي لمباراة اتحاد جدة ونيوم في الدوري السعودي

18 حجم الخط

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيوم، في إطار منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل اتحاد جدة أمام نيوم

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: أحمد شراحيلي، حسن كادش، دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، موسى ديابي.

خط الهجوم: روجر فرنانديز، كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين.

وضمت دكة بدلاء الاتحاد ضد نيوم كل من، أحمد الغامدي، صالح الشهري، عوض الناشري، محمد فلاته، أحمد الجليدان، محمد برناوي، حامد الغامدي، عبد العزيز البيشي، محمد العبسي.

تشكيل نيوم أمام اتحاد جدة

كما أعلن الجهاز الفني لفريق نيوم تشكيل فريقه، والذي ظهر فيه المحترف المصري أحمد حجازي أساسيا حيث جاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمى: ماكسيميانو.

خط الدفاع: خليفة – أحمد حجازي – زيزي – عبدي.

خط الوسط: العلي – دوكوري – كوني – بن رحمة.

خط الهجوم: عبدو – لاكازيت

موعد مباراة اتحاد جدة ونيوم في الدوري السعودي

ويحل اتحاد جدة ضيفا على نيوم، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي، في تمام الساعة 6:25 مساءً.

ترتيب اتحاد جدة ونيوم في الدوري السعودي

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، متساويا مع فريق نيوم صاحب المركز السابع.

