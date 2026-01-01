طريقة عمل الفراخ البانية المشوية بالأعشاب، طبق لذيذ ومغذي

18 حجم الخط

طريقة عمل الفراخ البانية المشوية بالأعشاب، الفراخ البانية المشوية بالأعشاب من أفضل الأكلات الصحية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الغذائية العالية، فهي بديل رائع للبانيه المقلي، وتناسب من يتبعون نظام غذائي صحي أو يرغبون في تقليل الدهون دون حرمان.

وطريقة عمل الفراخ المشوية بالأعشاب، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة وتقدم بجانب الأرز أو المكرونة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الفراخ البانية المشوية بالأعشاب.

مكونات عمل الفراخ البانية المشوية:-

½ كيلو صدور فراخ مخلي ومقطعة شرائح (بانيه)

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

عصير ليمونة كبيرة

3 فصوص ثوم مفروم ناعم

1 ملعقة صغيرة زعتر

1 ملعقة صغيرة روزماري

1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملح حسب الرغبة

رشة شطة (اختياري)

طريقة عمل الفراخ البانية المشوية بالأعشاب

طريقة عمل الفراخ البانية المشوية بالأعشاب:

نغسل الفراخ جيدا بالماء والخل أو الليمون، ثم نصفيتها جيدا من الماء.

في وعاء عميق، نضع زيت الزيتون، عصير الليمون، الثوم المفروم، وجميع الأعشاب والتوابل.

نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

نضيف شرائح الفراخ إلى التتبيلة، ونقلبها حتى تتغلف بالكامل.

نغطي الوعاء ونترك الفراخ في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعة، ويفضل 3 أو 4 ساعات أو ليلة كاملة في الثلاجة للحصول على أفضل نكهة.

نسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

نرص شرائح الفراخ في صينية مبطنة بورق زبدة أو مدهونة بقليل من الزيت.

ندخل الصينية الفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة، مع تقليب الفراخ في منتصف الوقت حتى تتحمر من الجهتين.

يمكن تشغيل الشواية لمدة 5 دقائق في النهاية للحصول على لون ذهبي شهي.

أو نسخن الجريل جيدا وندهنه بقليل من الزيت.

نشوي شرائح الفراخ على نار متوسطة مع التقليب حتى تنضج وتأخذ علامات الشوي المميزة.

تقدم مع سلطة خضراء أو سلطة زبادي.

مناسبة مع أرز بني أو بطاطس مشوية.

يمكن وضعها في ساندويتشات صحية بخبز أسمر.

رائعة كوجبة غداء خفيفة أو عشاء دايت.

لنجاح الوصفة لا تفرطي في الشوي حتى لا تجف الفراخ.

يمكن إضافة ملعقة زبادي أو مستردة للتتبيلة لزيادة الطراوة.

اختيار الأعشاب الطازجة يمنح نكهة أقوى وأفضل.

تقطيع الفراخ بسمك متساوى يساعد على نضجها بشكل مثالي.

