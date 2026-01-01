الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الفراخ البانية المشوية بالأعشاب، طبق لذيذ ومغذي

الفراخ البانية المشوية
الفراخ البانية المشوية
18 حجم الخط

طريقة عمل الفراخ البانية المشوية بالأعشاب، الفراخ البانية المشوية بالأعشاب من أفضل الأكلات الصحية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الغذائية العالية، فهي بديل رائع للبانيه المقلي، وتناسب من يتبعون نظام غذائي صحي أو يرغبون في تقليل الدهون دون حرمان.

وطريقة عمل الفراخ المشوية بالأعشاب، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة وتقدم بجانب الأرز أو المكرونة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الفراخ البانية المشوية بالأعشاب.

مكونات عمل الفراخ البانية المشوية:-

½ كيلو صدور فراخ مخلي ومقطعة شرائح (بانيه)

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

عصير ليمونة كبيرة

3 فصوص ثوم مفروم ناعم

1 ملعقة صغيرة زعتر

1 ملعقة صغيرة روزماري

1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملح حسب الرغبة

رشة شطة (اختياري)

طريقة عمل الفراخ البانية المشوية بالأعشاب 
طريقة عمل الفراخ البانية المشوية بالأعشاب 

طريقة عمل الفراخ البانية المشوية بالأعشاب:

  • نغسل الفراخ جيدا بالماء والخل أو الليمون، ثم نصفيتها جيدا من الماء.
  • في وعاء عميق، نضع زيت الزيتون، عصير الليمون، الثوم المفروم، وجميع الأعشاب والتوابل.
  • نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.
  • نضيف شرائح الفراخ إلى التتبيلة، ونقلبها حتى تتغلف بالكامل.
  • نغطي الوعاء ونترك الفراخ في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعة، ويفضل 3 أو 4 ساعات أو ليلة كاملة في الثلاجة للحصول على أفضل نكهة.
  • نسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.
  • نرص شرائح الفراخ في صينية مبطنة بورق زبدة أو مدهونة بقليل من الزيت.
  • ندخل الصينية الفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة، مع تقليب الفراخ في منتصف الوقت حتى تتحمر من الجهتين.
  • يمكن تشغيل الشواية لمدة 5 دقائق في النهاية للحصول على لون ذهبي شهي.
  • أو نسخن الجريل جيدا وندهنه بقليل من الزيت.
  • نشوي شرائح الفراخ على نار متوسطة مع التقليب حتى تنضج وتأخذ علامات الشوي المميزة.
  • تقدم مع سلطة خضراء أو سلطة زبادي.
  • مناسبة مع أرز بني أو بطاطس مشوية.
  • يمكن وضعها في ساندويتشات صحية بخبز أسمر.
    رائعة كوجبة غداء خفيفة أو عشاء دايت.
  • لنجاح الوصفة لا تفرطي في الشوي حتى لا تجف الفراخ.
  • يمكن إضافة ملعقة زبادي أو مستردة للتتبيلة لزيادة الطراوة.
  • اختيار الأعشاب الطازجة يمنح نكهة أقوى وأفضل.
  • تقطيع الفراخ بسمك متساوى يساعد على نضجها بشكل مثالي.
txt

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي، تتبيلة مميزة لطعم شهي

txt

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبدة والثوم بمذاق لا يقاوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفراخ الفراخ البانية المشوية بالأعشاب الفراخ البانيه طريقة عمل الفراخ البانية المشوية بالأعشاب طريقة عمل الفراخ البانيه الشيف نورهان القاضى

مواد متعلقة

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

طريقة عمل المبكبكة بالفراخ، لذيذة ومناسبة لأجواء الشتاء الباردة

البانيه يرتفع 20 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفراخ ومشتقاتها في السلاسل الغذائية

الأكثر قراءة

أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد، مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

درجات الحرارة اليوم الخميس أول أيام السنة الجديدة في محافظات مصر

الرعاية الصحية تعتمد الاستراتيجية الجديدة للفترة 2025–2029

بصور الأقمار الصناعية، خريطة المناطق المعرضة لسقوط أمطار اليوم وموقف القاهرة

ارتفاع الأمواج يقترب من 4 أمتار، اضطراب الملاحة البحرية يضرب 9 شواطئ في البحر المتوسط

بيان محمد إبراهيم، أول مولودة في 2026

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وفاركو

طريقة عمل الفراخ البانية المشوية بالأعشاب، طبق لذيذ ومغذي

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بداية 2026، الشيخ عطية صقر يوضح موقف الإسلام من التنبؤات بأحداث العام الجديد

تفسير رؤيا العيد في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads