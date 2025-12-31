محافظ دمياط ونائب وزير الإسكان يناقشان مشروعات حياة كريمة وخطط الاستثمار بقطاع المرافق

18 حجم الخط

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور سامر عز الدين مستشار وزارة الإسكان لإدارة المشروعات، والمهندس مجدي عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، والمهندس عصام علي رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بحري شرق بالهيئة، والمهندس أمير صقر رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إلى جانب عدد من ممثلي الشركة والهيئة القومية.



زيارة ميدانية وافتتاحات مرتقبة لمشروعات ممولة دوليا



جاء اللقاء في مستهل زيارة نائب وزير الإسكان لمحافظة دمياط، والتي تشهد افتتاح عدد من مشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الدولي والبنك الآسيوي، حيث رحب المحافظ بنائب الوزير على أرض دمياط، مؤكدا عمق التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة الإسكان لدفع عجلة العمل بالمشروعات الحيوية.

محافظ دمياط يكرم الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان



متابعة دقيقة لمشروعات حياة كريمة بكفر سعد



وتابع المحافظ ونائب وزير الإسكان خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بمركز كفر سعد ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب استعراض الجداول الزمنية لنهو الأعمال بمحطات المعالجة، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بهذه الجداول لضمان دخول المحطات الخدمة في التوقيتات المحددة وتحقيق أهداف المبادرة في توفير خدمات متكاملة تليق بالمواطن.



حلول عاجلة للمعوقات وخطط استثمارية مستقبلية



كما ناقش الجانبان المعوقات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات، وتم الاتفاق على وضع آليات محددة وسريعة لتذليلها، إلى جانب بحث الخطط الاستثمارية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.



درع أسبوع الاستدامة وإعلان تاريخي لدمياط



وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ دمياط درع المحافظة الخاص بأسبوع الاستدامة إلى نائب وزير الإسكان، تقديرا للتعاون المشترك وتنفيذ مشروعات صرف صحي تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.

وأعلن المحافظ أن دمياط تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي، مؤكدا أنه بالتزامن مع ختام فعاليات أسبوع الاستدامة واستهداف حلول عام 2026، سيتم الإعلان عن دمياط كأول محافظة على مستوى الجمهورية مكتملة تغطية مرافق المياه والصرف الصحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.