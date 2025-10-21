محافظ دمياط يواصل مناقشة الخطط الاستثمارية ويبحث مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

لليوم الثالث على التوالي..

ترأس المحافظ اليوم اجتماعا موسعا تناول الخطط الاستثمارية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، وأحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والمهندس مجدي عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، والمهندس أمير صقر رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وجاء ذلك في إطار سلسلة الاجتماعات المتتابعة التي يعقدها الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، لمناقشة الخطط الاستثمارية للقطاعات الخدمية والوحدات المحلية.

اجتماع لمناقشة الخطط الاستثمارية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية

خلال الاجتماع، استعرض المحافظ نسب التنفيذ والموقف العام للمشروعات المدرجة بخطة العام المالي 2025 / 2026، والتي تشمل إنشاء محطات معالجة ورفع للصرف الصحي، ومد شبكات وخطوط جديدة، إلى جانب مشروعات مياه الشرب.

وتمت مناقشة المعوقات التي تواجه التنفيذ وسبل تجاوزها، لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة ودخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت ممكن.

تنسيق لتسليم وتشغيل المشروعات

تابع الدكتور الشهابي الإجراءات التنسيقية بين الشركة والهيئة القومية لتسليم المشروعات المنتهية، تمهيدًا لإجراء تجارب التشغيل ودخولها الخدمة رسميًا، مؤكدًا أهمية التعاون المستمر بين الجهات المعنية لضمان سير العمل بكفاءة.

مشروعات مستقبلية ومحطة تحلية جديدة

وفي سياق متصل، ناقش المحافظ المقترحات الخاصة بالمشروعات الجديدة المزمع إدراجها بخطة العام المالي المقبل 2026 / 2027، بهدف تعزيز خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

كما وجه بدراسة إنشاء محطة لتحلية مياه البحر مع اختيار موقع مناسب لها، لإدراجها بالخطة الحالية أو القادمة بما يدعم مدينة رأس البر ويغطي احتياجاتها المستقبلية من مياه الشرب.

توجيهات عاجلة

وجّه المحافظ بسرعة تشغيل مشروع صرف صحي شط جريبة ونهو شبكات المشروع قبل نهاية ديسمبر المقبل، إلى جانب الإسراع في الانتهاء من محطات المعالجة لبدء تشغيل محطات الرفع واستلام محطة رفع شطا 1 ومحطة معالجة الركابية تمهيدًا لتشغيلهما.

اهتمام متواصل بقطاع حيوي

وأكد الدكتور أيمن الشهابي أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة إعداد خطة طوارئ شاملة لأعمال الصرف الصحي استعدادًا لفصل الشتاء، بما يضمن مواجهة أي طارئ والحفاظ على كفاءة البنية التحتية في مختلف المناطق.

