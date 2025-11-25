الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ دمياط يترأس لجنة متابعة انتخابات مجلس النواب 2025 في ثاني أيام التصويت

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع عملية إجراء الانتخابات
 ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط لجنة متابعة انتخابات مجلس النواب من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في إطار متابعة أعمال اليوم الثاني للتصويت. 

واطمأن المحافظ على فتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين في تمام التاسعة صباحًا وانتظام سير العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى.

 

 وشهدت غرفة العمليات حضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة.

 

انتظام اللجان واستعدادات شاملة

تابع محافظ دمياط عبر غرفة العمليات انتظام العمل داخل مقار اللجان بكافة المراكز والمدن لليوم الثاني على التوالي، والتي تضم 137 مركزًا انتخابيًا و179 لجنة فرعية، جرى تجهيزها لاستقبال نحو 1,155,854 ناخبًا وناخبة.

 

تنسيق كامل وتوجيهات بتسهيل الإجراءات

 وأكد المحافظ استمرار المتابعة اللحظية للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين جميع الجهات لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين. 

كما أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني وتقديم الدعم اللازم، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير مناخ آمن وميسر خلال عملية الإدلاء بالأصوات.

الجريدة الرسمية