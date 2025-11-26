تحت رعاية محافظ دمياط، احتفالية "الأب قدوة" لتكريم النماذج المشرفة

18 حجم الخط

بالإنابة عن الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، شارك اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري، في احتفالية "الأب قدوة" التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بنقابة المهندسين لتكريم الآباء المتميزين.

وشهد الحفل حضور المهندس عوض محمد عوض، نقيب المهندسين، والأستاذ محمد عز الدين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من القيادات بالمحافظة.

رسالة المحافظ: الأسرة والأب ركيزة أساسية لبناء المجتمع

خلال كلمته نيابة عن محافظ دمياط، أعرب اللواء محمد همام عن سعادته بتكريم نماذج مضيئة من الآباء الذين جسدوا أسمى معاني القدوة والمسؤولية، وقدموا لأسرهم ولمجتمعهم نماذج يحتذى بها في العطاء والانتماء والإخلاص.

وأشار إلى أن الأسرة تمثل اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وأن الأب هو الركيزة الأساسية لاستقرارها ولتنشئة الأبناء على القيم والأخلاق الحميدة، مؤكدًا على أهمية الاحتفالية في إبراز دور الآباء وتقدير الدولة والمجتمع لهم، وتشجيع روح القدوة الإيجابية داخل الأسرة المصرية.

احتفالية "الأب قدوة" التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بنقابة المهندسين لتكريم الآباء المتميزين

تقدير جهود مديرية التضامن الاجتماعي والجهات المشاركة

توجه سكرتير عام المحافظة بالشكر لمديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المشاركة في تنظيم الاحتفالية، تقديرًا لجهودهم في دعم الأسرة، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز القيم المجتمعية النبيلة.

وأشاد بالنماذج التي تم تكريمها، مؤكدًا أن القدوة ليست مجرد كلمة بل موقف يُترجم في حسن التربية والالتزام والإصرار على أن يكون الأب داعمًا لأسرته وحاميًا لقيمها، ومشاركًا بفعالية في بناء مستقبل أبنائه.

تكريم الآباء المتميزين

شهد الحفل تكريم الفائزين بمسابقة "الأب قدوة" بوزارة التضامن الاجتماعي، وهم: نبيل محمد البوهي، صبحي عبد الفتاح علي المنزلاوي، بالإضافة إلى الفائزين بالجمعيات: عبد المنعم قتيلو، أسامة حفيلة، عماد عوض، سامي الجحر، تامر فايد، أحمد السعدني، محمود المسلمي، وخالد أبو الفتوح، محمد زكي الإمام، محمد المنزلاوي، أشرف سليم، السيد الغرباوي، وكريم خليل.

وأكد سكرتير عام المحافظة على استمرار محافظة دمياط، بدعم الدولة المصرية، في تنفيذ برامج اجتماعية وتنموية تهدف إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها، إيمانًا بأن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها، وتقديره العميق لكل أب يضحي من أجل أسرته.



