إدارة الإسكان تنظم ندوات تثقيفية وتوعوية شاملة لأهالي عزبة البرج بدمياط

إدارة الإسكان تنظم
إدارة الإسكان تنظم ندوات تثقيفية وتوعوية بدمياط
نظمت إدارة الإسكان بديوان عام محافظة دمياط، سلسلة ندوات تثقيفية وتوعوية استمرت على مدار يومين لسكان منطقتي شمال وجنوب الصيادين والأولى بالرعاية بعزبة البرج.

جاءت الفعاليات تحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد رأفت همام السكرتير العام، وتحت إشراف نهى نبيل مدير إدارة الإسكان، وفي إطار خطة المحافظة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتقديم الدعم المتواصل للأسر.

إدارة الإسكان تنظم ندوات تثقيفية وتوعوية بدمياط 
إدارة الإسكان تنظم ندوات تثقيفية وتوعوية بدمياط 

محاضرات متنوعة وجهات مشاركة

شهدت الندوات مشاركة عدد من الجهات الرسمية، حيث قدمت مديرية الأوقاف محاضرة حول القيم الحضارية والرقي في الإسلام، بينما شارك الأزهر الشريف بمحاضرة عن المسئولية المجتمعية وأثرها.

كما قدمت وحدة السكان تعريفًا بمبادرة مستورة الموجهة لتمكين المرأة، فيما نظمت وحدة تكافؤ الفرص محاضرتين بعنوان التربية الإيجابية وأم واعية… طفل ناجح.

وقدمت مديرية التضامن الاجتماعي عرضًا شاملًا للخدمات المقدمة بالقطاع، إلى جانب محاضرة لثقافة دمياط حول أهمية التراث المصري وكيفية نقله للأجيال.

أنشطة ثقافية وتفاعل كبير للأهالي

تضمنت الفاعليات استعراض المسابقات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، ومنها: مصر تبدع، مصر ترسم، مصر تقرأ، المبدع الصغير، وتطبيق توت.

كما شهد اليومان تفاعلًا مميزًا من الأطفال، خاصة في أنشطة الرسم على الوجوه بألوان علم مصر. وبلغ عدد المشاركين 94 أسرة بإجمالي 376 فردًا من سكان المنطقة.

