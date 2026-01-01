التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش وفحص 6718 سيارة خلال 2025 بالشرقية

18 حجم الخط

كثّف جهاز شئون البيئة بـ محافظة الشرقية أنشطته الرقابية والميدانية، حيث قام بالتفتيش على 373 منشأة بيئية للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة.

كما تم جمع نحو 189 ألف طن من قش الأرز، في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة السحابة السوداء والاستفادة الآمنة من المخلفات الزراعية.

وفي السياق ذاته، جرى تقييم الأثر البيئي لـ434 نشاطًا ومشروعًا (فئتي أ وب)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توافقها مع المعايير والضوابط البيئية.

وشملت الجهود أيضًا التفتيش على 227 مكمورة فحم، ضمن الحملات المستمرة لمتابعة مصادر الانبعاثات الملوِّثة، فضلًا عن فحص عوادم 6718 سيارة خلال 83 حملة مرورية، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية والحد من تلوث الهواء.

واستعرض الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية والإسماعيلية، جهود الجهاز على مدار عام 2025 وقال تم التفتيش على 373 منشأة صناعية وغذائية بالمدن الصناعية بنطاق المحافظة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية والتخلص الآمن من المخلفات كما تم تقييم الأثر البيئي لـ 434 نشاطًا ومشروعًا أ - ب بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توافقها مع المعايير البيئية.

رصد نوعية المياه العذبة والمصارف

كما تم رصد نوعية المياه العذبة والمصارف ذلك بسحب 36 عينة من نقط ثابتة قرب مآخذ محطات الشرب وتنفيذ 5 حملات مكبرة أسفرت عن تحرير 83 محضر مخالفة تعديات، متمثلة في صرف صحي مباشر أو إلقاء مخلفات بواسطة جرارات الكسح كما تم التفتيش على 10 منشآت صناعية تصرف على المصارف وتحليل 79 عينة من صرفها الصناعي.

التفتيش على 48 محطة معالجة المياه

وأشار الدكتور الحصري إلى أنه تم أيضا التفتيش على 48 محطة معالجة للمياه قائمة وجارٍ متابعة تنفيذ 24 محطة جديدة لضمان مطابقة السيب النهائي للمعايير بالاضافة إلى رصد نوعية الهواء ومكافحة التلوث الميداني وتحديد 10 نقاط ثابتة بمدينة الزقازيق بالإضافة لنقاط عشوائية بالمحافظة للرصد الشهري الذى شمل التفتيش الدوري كما تم المرور على 66 فاخورة، وتم التأكد من توقفها تنفيذًا لقرار المحافظ رقم 2867 لسنة 2025، مع تحرير 29 محضرًا وإزالة 4 فواخير مخالفة.

المرور على 29 مسبكا و43 مصنعا للطوب

ولفت رئيس جهاز شئون البيئة أنه تم التفتيش على 227 مكمورة فحم، وتحرير 14 محضرًا وإزالة مكمورة واحدة والمرور على 39 مسبكًا و43 مصنع طوب والتأكد من توقفها وفقًا للقرار السالف ذكره كما تم متابعة تخفيف الأحمال لـ 80 منشأة صناعية داخل المناطق الصناعية العاشر من رمضان والصالحية الجديدة وبلبيس.

وحول عوادم السيارات اكد رئيس جهاز شئون البيئة انه تم تنفيذ 83 حملة لفحص 6718 سيارة، حيث تبين مطابقة 6295 سيارة للحدود المسموح بها، ومخالفة 423 سيارة، وتم إجراء 275 مصالحة بيئية بعد الإصلاح كما تم فحص 100 شكوى وتمت الإستجابة لها بنسبة تنفيذ بلغت 100٪.بالاضافة الى تنفيذ 509 أنشطة بيئية استهدف 10920 شخصًا من كافة فئات المجتمع وتنظيم 1665 ندوة وحملة توعية بمخاطر الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

مواجهة السحابة السوداء

وعن مواجهة السحابة السوداء موسم 2025، أشار إلى أن الخطة المتكاملة لمواجهة نوبات تلوث الهواء بخريف 2025 نجحت من خلال تجهيز 150 موقعًا بمختلف المراكز لتجميع قش الأرز وتم تجميع 189167 طن قش أرز وتم تأجير 29 معدة لفرم وكبس قش الأرز مملوكة لوزارة البيئة بأسعار رمزية وايضا تم تكثيف الحملات الرقابية وتحرير 326 محضر حرق مكشوف.

كما تم تنفيذ 429 نشاطًا للمعاينة ومتابعة المقلب العمومي للمخلفات الصلبة بمشتول السوق والنقاط الوسيطة والمدفن الصحي بالخطارة وفحص 52 شكوى متعلقة بتراكم مخلفات وتم متابعة مصنع تدوير المخلفات ببلبيس وشركات الجمع المنزلي بالنقاط الوسيطة والتفتيش على ٤٧ منشأة طبية للتأكد من التخلص السليم والآمن من النفايات الطبية الخطرة.

ومن جهته أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالجهود الميدانية الملموسة التي بذلها الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة علي مدار عام 2025، من خلال التفتيش البيئي والرقابة الصناعية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة وصحة المواطن "خط أحمر".

