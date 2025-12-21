الأحد 21 ديسمبر 2025
محافظ الشرقية يتابع أعمال تنفيذ بلاط الإنترلوك بالحسينية ومشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
تابع المهندس حازم الأشموني، محافظة الشرقية أعمال تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك  بمدينة الحسينية  ومدينة مشتول السوق، بهدف رفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية، حيث كان نصيب الحسينية وذلك بالشوارع الداخلية بالمدينتين بإجمالى 10,3 مليون جنيه.

المهندس محمد العوضى رئيس الحسينية 

وأوضح المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه تمت أعمال رصف شوارع بمدينة الحسينية ببلاط الإنترلوك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية ٢٠٢٦-٢٠٢٥ بنسبة إنجاز ٥٠ ٪ وبتكلفة ٦ ملايين جنيه لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا أنه تم وضع خطة شاملة جميع الشوارع والحارات الداخلية.

 

 اللواء محمد بهاء الدين 

كما أكد  اللواء محمد بهاء الدين رئيس مركز ومدينة مشتول السوق  انه تجرى أعمال تركيب الإنترلوك ورفع غرف الصرف بمتفرعات ترعة الزورة ضمن خطة التطوير الجارية بالمنطقة بتكلفة ٤ ملايين و٣٠٠ ألف جنيه، وإجمالي مسطح ٨ آلاف و٥٠٠ متر، وذلك ضمن العمل على تطوير شوارع المدينة، تسهيلا على المواطنين على تحركاتهم فى موسم الشتاء  

توجيهات المهندس حازم الأشمونى 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة وتنفيذ أعمال المشروعات الجارية، والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لاستكمال الأعمال لسرعة دخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد، لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين مشيرا الى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بكافة المدن التابعة للمحافظة.

