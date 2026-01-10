من القوافل الطبية إلى الفاعليات التوعوية، حصاد قطاع خدمة المجتمع بقصر العيني

18 حجم الخط

أعلنت كلية طب قصر العيني، بجامعة القاهرة، إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال عام 2025.

وتتضمن مهام قطاع خدمة خدمة المجتمع وتنمية البيئة العديد من المحاور ومنها:

الإشراف على اللجنة الطبية العليا، القوافل الطبية، موقع الكلية الإلكتروني، لجنة الذكاء الاصطناعي، المكتب الأخضر، مكتب الخريجين، لجنه السلامة والصحة المهنية.

وبالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعديد من الجهات لتوفير الخدمة الطبية لغير القادرين في مختلف المحافظات، تم تنظيم قوافل طبية مستمرة بالاشتراك مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية منها، جامعة القاهرة، إدارة القوافل الطبية بـوزارة الصحة، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الروتاري، وبعض شركات القطاع الخاص.

عدد القوافل الطبية لقصر العيني خلال 2025

وبلغ إجمالي عدد القوافل الطبية التى شاركت بها كلية طب قصر العيني إعتبارًا من يناير 2025 إلى سبتمبر 2025 عدد 26 قافلة طبية تشمل قوافل طبية شاملة وزيارات ميدانية للفئات الأولى بالرعاية ومنها دور الأيتام ودور مسنين سواء داخل جامعة القاهرة وخارجها وزيارات علمية شارك فيها ما يزيد عن عدد (200) عضو هيئة تدريس من مختلف التخصصات بالكلية وقامت بالكشف على نحو 8500 مريض وبلغت أعداد المرضى والمستفيدين من خدمات القوافل الطبية العلاجية والتوعية الشاملة 10460 فردًا.

وتم تطوير موقع الكلية الإلكتروني وتنظيم فرق عمل من مختلف أقسام الكلية لإنشاء صفحات لجميع أقسام الكلية على الموقع.

تشكيل لجنة الذكاء الاصطناعي بقصر العيني

تكونت لجنة الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025 وتضم اللجنة العديد من أعضاء هيئة التدريس المهتمين بالذكاء الاصطناعي.

وقدمت اللجنة مجموعة من الندوات لتعريف أستخدامات الذكاء الاصطناعي وشارك في الندوات طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وشاركت اللجنة بجلسة عن الذكاء الاصطناعي بمؤتمر الكلية ومؤتمر جامعة القاهرة. كما تمت المشاركة فى المسابقة التي أطلقتها جامعة القاهرة "CU-AI Nexus 2025 Hackathon".

تشكيل المكتب الأخضر

وأصدر الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، قرارًا بتشكيل المكتب الأخضر فى مارس 2023، وفي 2024 تم تشكيل هيئة تنفيذية للمكتب الأخضر من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتم وضع رؤية ورساله وأهداف توضح مسار العمل به.

وبناء على توصيات المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه بتاريخ 30 نوفمبر 2024 بضرورة وضع برامج توعية بيئية بالكليات ودعوة الطلاب وتحفيزهم على المشاركة فى أنشطة مجتمعية وبيئية شارك المكتب الأخضر فى برامج التوعية البيئية من خلال إقامة عدة فاعليات للطلاب وكانت أولى هذه الفاعليات فى ديسمبر 2024 بالتعاون مع المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر وتلاها العديد من الفاعليات للتعريف بالإستدامة وتعزيز المسئولية المجتمعية.

كما تم إطلاق مسابقة للطلاب لعرض مقترحاتهم وتنفيذها لتحسين بيئة حرم الكلية وتقدم للمسابقة 13 مجموعة من الطلاب وجارى دراسة العروض.



وتم التعاون لإقامة سلسلة من ورش العمل عن الحوكمة والتنمية المستدامة (4 ورشة عمل) من خلال مبادرة كن سفيرا بالتعاون مع المعهد القومى للحوكمة وللتنمية المستدامة ومؤسسة مصر الخير التى تهدف إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة وتطبيقاتها بين الشباب المصري، وتمكينهم من خلال التدريب ورفع الوعي حول أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والمحافظات.

وتم التعاون مع قسم الطب المهني والبيئي بالكلية لإقامة أيام علمية، اليوم العلمي الأول تحت عنوان "التسرب النووى فى الجوار: التأثيرات الصحية وسبل الإستعداد". “Nuclear Leakage in our backyard: Health Impact and Preparedness”بمشاركة إثنين من محاضرى مركز بحوث الأمان النووى والإشعاعى – بهيئة الطاقة الذرية واليوم العلمى الثانى بعنوان "ظلال المبيدات: القاتل غير المرئ فى الممارسات اليومية.

زيادة المساحات الخضراء بطب قصر العيني

وفى إطار حرص الكلية على مواكبة خطة الدولة لتحقيق الاستدامة من خلال الالتزام بالعمل الآمن والصحي والمستدام والحفاظ على البيئة وتقليل التلوث والانبعاثات الضارة داخل حرم الكلية، قامت الكلية بشراء عشرة مجموعات من صناديق إعادة تدوير المخلفات الثلاثية كنواة لتعزيز المسئولية المجتمعية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما أشرف المكتب الأخضر على زيادة المساحات الخضراء بالكلية من خلال الإهتمام بالحدائق وزرع أشجار جديدة.

وتم إنشاء صفحة للمكتب الأخضر على موقع التواصل الإجتماعى “Facebook” للتواصل الدائم مع الطلاب والتوعية المستمرة بأهداف الاستدامة.

وخلال عام 2025، تم تحديد مقر لمكتب الخريجين بالكلية وإنشاء شبكة لخريجي قصر العينى لتعزيز دورهم في بناء المجتمع ونشر روح الإنتماء إلى قصر العيني من خلال توفير منصات غنية بالموارد لدعم المسار المهني وتقديم فرص هامة للتواصل ودعم مبادرات الخريجين وتشجيعهم على المساهمة في تطوير الكلية.

كما تم التواصل مع عدد من الأعضاء المؤثرين فى الدفعات المختلفة لنشر الوعى والتعريف عن المكتب وكيفية الانضمام إلى قاعدة البيانات الخاصة بالخريجين، وتم حصر جميع الأساتذة المنتسبين للكلية من خريجى قصر العينى ليكونوا سفراء لمكتب الخريجين فى مختلف أنحاء العالم.

