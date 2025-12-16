رسوب 40 دارسًا في امتحانات محو الأمية بالشرقية بدورة يناير 2026

18 حجم الخط

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ أنشطة فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى القضاء على الأمية والارتقاء بمستوى التعليم، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

نجاح برامج محو الأمية بالقرى والمراكز والوصول إلى الفئات المستهدفة

وشدد المحافظ على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، من هيئات حكومية ومديريات خدمية، إلى جانب القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان نجاح برامج محو الأمية بالقرى والمراكز والوصول إلى الفئات المستهدفة.

امتحانات محو الأمية،فيتو

انطلاق الامتحانات الفورية لدارسي محو الأمية ضمن دورة يناير 2026

وفي هذا السياق، أوضح لؤي عبد الله سليم، مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية، انطلاق الامتحانات الفورية لدارسي محو الأمية ضمن دورة يناير 2026، بمشاركة طلاب عدد من كليات جامعة الزقازيق، مشيرًا إلى تقدم 750 دارسًا لأداء الامتحانات، نجح منهم 710 دارسين.

امتحانات محو الأمية،فيتو

امتحانات محو الأمية، وأضاف أن الامتحانات جرت تحت إشراف أعضاء لجنة تقييم الأداء بالفرع، لمتابعة انتظام اللجان وتطبيق المعايير المعتمدة، بما يضمن النزاهة والانضباط داخل مقار الامتحانات.

امتحانات محو الأمية،فيتو

انتظام كامل للجان وتوفير الأجواء الملائمة للدارسين

وأشار مدير الفرع إلى أن الامتحانات عُقدت بعدد من المراكز شملت: ديرب نجم، القنايات، كفر صقر، شرق الزقازيق، غرب الزقازيق، بلبيس، وصان الحجر، وسط انتظام كامل للجان وتوفير الأجواء الملائمة للدارسين، بما يضمن أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.