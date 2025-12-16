الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رسوب 40 دارسًا في امتحانات محو الأمية بالشرقية بدورة يناير 2026

امتحانات محو الأمية،
امتحانات محو الأمية، فيتو
18 حجم الخط

 أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ أنشطة فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى القضاء على الأمية والارتقاء بمستوى التعليم، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

"تعليم الشرقية" يكشف ملابسات فيديو اعتداء معلم على تلميذ بالضرب داخل مدرسة

نجاح برامج محو الأمية بالقرى والمراكز والوصول إلى الفئات المستهدفة

 وشدد المحافظ على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، من هيئات حكومية ومديريات خدمية، إلى جانب القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان نجاح برامج محو الأمية بالقرى والمراكز والوصول إلى الفئات المستهدفة.

 

امتحانات محو الأمية،فيتو
امتحانات محو الأمية،فيتو

انطلاق الامتحانات الفورية لدارسي محو الأمية ضمن دورة يناير 2026

 وفي هذا السياق، أوضح لؤي عبد الله سليم، مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية، انطلاق الامتحانات الفورية لدارسي محو الأمية ضمن دورة يناير 2026، بمشاركة طلاب عدد من كليات جامعة الزقازيق، مشيرًا إلى تقدم 750 دارسًا لأداء الامتحانات، نجح منهم 710 دارسين.

امتحانات محو الأمية،فيتو
امتحانات محو الأمية،فيتو

امتحانات محو الأمية، وأضاف أن الامتحانات جرت تحت إشراف أعضاء لجنة تقييم الأداء بالفرع، لمتابعة انتظام اللجان وتطبيق المعايير المعتمدة، بما يضمن النزاهة والانضباط داخل مقار الامتحانات.

امتحانات محو الأمية،فيتو
امتحانات محو الأمية،فيتو

انتظام كامل للجان وتوفير الأجواء الملائمة للدارسين

وأشار مدير الفرع إلى أن الامتحانات عُقدت بعدد من المراكز شملت: ديرب نجم، القنايات، كفر صقر، شرق الزقازيق، غرب الزقازيق، بلبيس، وصان الحجر، وسط انتظام كامل للجان وتوفير الأجواء الملائمة للدارسين، بما يضمن أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحانات محو الاميه بالشرقية رئيس هيئة تعليم الكبار هيئة تعليم الكبار بالشرقية حازم الأشمونى اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

بمشاركة 14 دولة، البريد يستضيف ورشة عمل حول نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات

طارق النبراوي: نحرص على إطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة المهندسين

أبرزها خفض الفائدة الأمريكية ورسوم ترامب الجمركية.. أحداث اقتصادية بارزة خلال 2025.. أسعار الذهب ترتفع 60%.. تضاعف سعر الفضة مرتين.. وتراجع إقبال المستثمرين على السندات السيادية والعملات

زراعة الإسماعيلية تستضيف ورشة عمل استباقية لمواجهة المخاطر والتحديات

800 دولار!

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار سيارات نقل المياه بمحافظة مطروح

السيسي يهنئ تميم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر

خبير: الحرب بالسودان تتسبب بتوقف 80% من الخدمات ونزوح 10 ملايين إلى الدول المجاورة

الأكثر قراءة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق شقة سكنية في السلام

النيابة تنتدب خبراء من اللجنة الهندسية لفحص موقع العقار المنهار بمنشأة ناصر

أبرزها خفض الفائدة الأمريكية ورسوم ترامب الجمركية.. أحداث اقتصادية بارزة خلال 2025.. أسعار الذهب ترتفع 60%.. تضاعف سعر الفضة مرتين.. وتراجع إقبال المستثمرين على السندات السيادية والعملات

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عقاب اليهود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الحشر

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح حقوق الإنسان في الإسلام

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads