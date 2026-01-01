هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟..أمين الفتوى يجيب

18 حجم الخط

الوضوء، أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسح على الجورب والخف جائز شرعًا، وثابت عن النبي ﷺ، حيث ورد أنه مسح على الجوربين كما مسح على الخفين، وهو ما نُقل أيضًا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. وأكد أن هذا الحكم يأتي في إطار التيسير الذي أراده الله بالأمة، استنادًا لقوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر»، خاصة مع مشقة البرد في فصل الشتاء.

شروط المسح على الجورب كما قررها العلماء

وبيّن أمين الفتوى خلال برنامج فتاوى الناس على قناة الناس، أن العلماء وضعوا شروطًا محددة لجواز المسح على الجورب، في مقدمتها أن يكون صالحًا للمشي عليه، وأن يستر محل الفرض سترًا كاملًا، أي يغطي القدمين مع الكعبين، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، إضافة إلى شرط أساسي هو أن يُلبس الجورب على طهارة كاملة. وأكد أنه متى تحققت هذه الشروط، جاز المسح عليه دون حرج.



كيفية المسح ومكانه الصحيح



وأكد الشيخ محمد كمال أن المسح يكون على ظاهر الجورب أو الخف فقط، وليس على أسفله، مستشهدًا بقول سيدنا علي رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان المسح من أسفل الخف أولى من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر الخف»، موضحًا أن هذه الكيفية هي الواردة عن النبي ﷺ.



متى يبطل المسح على الجورب؟



وأشار أمين الفتوى إلى أن مبطلات المسح هي نفسها مبطلات الوضوء المعروفة، كما يبطل المسح في حال خلع الجورب أو بانتهاء المدة المحددة شرعًا، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وذلك من وقت أول مسح بعد الحدث.



حكم المسح على الشراب الخفيف والخلاف الفقهي



تطرق الشيخ محمد كمال إلى حكم المسح على الشراب الخفيف، موضحًا أن جمهور الفقهاء لا يجيزون المسح عليه، بينما أجاز ذلك بعض أهل العلم من الحنابلة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وأحمد شاكر، والقاسمي. وأكد أن دار الإفتاء المصرية أخذت بقول الجواز، مع التنبيه إلى أن المسألة خلافية معتبرة، ولا يجوز الإنكار فيها، لأن الإنكار يكون في الأمور المتفق على تحريمها فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.